Auge de las conversiones en 2026: ¿En qué partes del mundo? ¿Y por qué?

Australia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Escandinavia son algunos de los países que están experimentando un notorio aumento de conversiones al catolicismo

Cuando el Papa León XIV fue elegido —el primer papa estadounidense— muchos se preguntaron qué efecto tendría en la Iglesia Católica en Estados Unidos. Si bien es demasiado pronto para afirmarlo, podríamos preguntarnos si esta Pascua ya empezamos a vislumbrar la respuesta. Incluso los medios de comunicación seculares se están dando cuenta: The New York Times acaba de publicar " Las iglesias católicas romanas experimentan un aumento considerable de nuevos conversos", informando sobre un auge bastante asombroso. El programa CBS Mornings también reporto al respecto.

Pero este crecimiento repentino no solo está ocurriendo en Estados Unidos. En todo el mundo se están recibiendo informes de cifras récord de católicos que acuden a la Iglesia esta Semana Santa.

El auge de los conversos en número

Hallow, la aplicación líder de oración, analizó los datos y descubrió que la diócesis católica promedio experimentó un aumento del 38% en la cantidad de personas que ingresaron a la Iglesia en Pascua en 2026 en comparación con 2025.

Estas son solo algunas de las muchas ciudades de EE. UU. que reportan cifras récord de candidatos a la OCIA esta Semana Santa:

Ciudad de Nueva York: Muchas parroquias están reportando que la inscripción en el programa OCIA (Orden de Iniciación Cristiana para Adultos) se ha duplicado o triplicado. Algunos ejemplos incluyen la Iglesia de San José en Greenwich Village, que triplicó su inscripción en OCIA, y la Basílica de la Antigua Catedral de San Patricio y la Iglesia de San Vicente Ferrer, que duplicaron su inscripción desde el año pasado.

Los Ángeles: La Arquidiócesis de Los Ángeles está experimentando un aumento récord de conversos al catolicismo, con 8.598 catecúmenos y candidatos que serán recibidos en Pascua.

Washington, D.C.: Más de 1.700 personas asistieron a la iglesia esta Semana Santa, la cifra más alta en 15 años.

Newark, NJ: Más de 1.700 personas asistieron a la iglesia esta Semana Santa, lo que supone un aumento del 70% desde 2010.

Des Moines, Iowa: La diócesis reporta un crecimiento de más del 50% en el número de personas que ingresan a la Iglesia con respecto al año pasado.

Cleveland, Ohio: El número de participantes en el programa OCIA se ha duplicado con creces desde 2023.

Richmond, Virginia: Un número récord de 900 personas están a punto de ser bautizadas en Pascua.

Boston, Massachusetts: Más de 680 catecúmenos se unieron a la Iglesia en Pascua, lo que supone un aumento con respecto a los 450 del año pasado y al promedio de años anteriores de entre 250 y 300.

Muchos campus universitarios también registran cifras récord de conversiones, desde Texas A&M con 400 en OCIA hasta la Universidad de Notre Dame con 163, pero hay demasiadas universidades con un auge de conversiones como para enumerarlas todas aquí.

Informes internacionales

Las cifras en todo el mundo siguen batiendo récords:

Australia: La Arquidiócesis de Sídney, en Australia, recibió un número récord de catecúmenos y candidatos que buscan la plena comunión con la Iglesia Católica. En Melbourne hay 550 nuevos católicos, la cifra más alta jamás registrada, lo que representa un aumento del 57 % con respecto al año pasado, y un incremento del 40 % con respecto a 2024.

Francia: Francia está experimentando un aumento masivo de catecúmenos. Los bautizos de adultos se han triplicado en la última década, con 21.386 bautizos de adultos y adolescentes en la Vigilia Pascual de este año. Hace tan solo cinco años, en 2021, esa cifra era de apenas 4.895.

Escandinavia: Si bien esta región del mundo es conocida por sus bajos niveles de práctica religiosa, recientemente se han reportado casos de un "despertar católico", ¡incluido un pueblo que celebró su primera ordenación sacerdotal en 500 años! Entre 2015 y 2025, el número de católicos solo en Noruega aumentó de 95.655 a 168.220, un incremento del 76%.

Reino Unido: La Iglesia Católica en el Reino Unido está experimentando un aumento considerable de conversos, especialmente entre los jóvenes. Un número récord de adultos se está uniendo a la Iglesia, sobre todo en Londres y Southwark .

¿Qué hay detrás de estas cifras?

La pregunta del millón es qué podría estar impulsando este notable aumento en las conversiones al catolicismo.

Irónicamente, las mismas cosas que causan problemas en la vida de los jóvenes —en esta época de extraordinaria inestabilidad, el caos relativamente nuevo de las redes sociales y el gran estrés y la presión— podrían ser precisamente lo que los impulsa a buscar a Jesús, quien promete una paz que el mundo no puede dar (Juan 14, 27).

El padre Daniel McShane, capellán universitario, sugirió que los jóvenes buscan una vida más profunda, más plena y más satisfactoria:

"Parece que en los últimos años ha habido un cambio cultural que ha hecho que los estudiantes universitarios estén más abiertos a estas cosas que antes. Al menos, cuando yo estudiaba, la apertura y la curiosidad no eran tan evidentes como lo son hoy. A veces salimos a hacer "evangelización con botellas de agua": llevamos una nevera portátil llena de botellas de agua en un día caluroso en el patio y las repartimos mientras entablamos conversación con los estudiantes. Hemos tenido conversaciones increíbles con personas dispuestas a escuchar sobre Dios, sobre la fe católica y sobre cómo pueden crecer en su relación con Jesucristo. Parece que los estudiantes universitarios buscan algo más. Están hartos de la adicción a las redes sociales y del vacío que les ofrece el secularismo. Buscan algo más profundo y gratificante, y a menudo eso los lleva a la Iglesia".

Los jóvenes buscan estabilidad en medio de la incertidumbre cultural, e incluso cuando a veces parece que nuestro mundo se desmorona, este renovado interés generalizado por la fe es un cambio muy esperanzador.

Otras posibles razones que podrían estar impulsando este aumento incluyen la influencia de los podcasts y las redes sociales católicas, el Renacimiento Eucarístico Nacional y la inmigración procedente de países históricamente católicos.

¿Una razón por la que no se le ha prestado mucha atención? El Año Jubilar. En muchos lugares, el último punto álgido de conversiones fue en 1999 , y no se nos escapa que 2025 también fue un Año Jubilar. Los Años Jubilares son famosos por sus poderosas gracias. ¿Podría ser este el efecto?