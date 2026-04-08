(VIDEO) Aleteia: un mensaje global que puedes compartir

Presente en cinco continentes, Aleteia une culturas y corazones en una misma misión: anunciar el encuentro vivo con Cristo

En un mundo fragmentado por lenguas, culturas y fronteras, existe un mensaje que nos une a todos: la verdad que da sentido a la vida. Aleteia nace precisamente ahí, como un espacio donde la fe se comunica sin barreras y la esperanza se comparte sin límites.