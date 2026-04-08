The Chosen, temporada 6, ya tiene fecha de estreno

Con un decisivo enfoque en la Pasión, la próxima temporada de The Chosen se estrenará a finales de 2026 en gran parte del mundo

Tras cautivar a millones de espectadores en todo el mundo, Prime Video y 5et2 Studios anunciaron que la sexta temporada de The Chosen está prevista para el 15 de noviembre de 2026 en la plataforma de streaming de Amazon. Esta nueva temporada profundizará en la Pasión de Cristo, explorando las últimas horas de Jesús con una intensidad y profundidad sin precedentes.

Esta serie multipremiada, la primera dedicada por completo a la vida de Jesús y sus apóstoles, explorará las últimas horas de Cristo y su crucifixión en esta nueva temporada. Esta nueva entrega, que promete ser una de las más intensos e impactantes de la serie, profundiza en el corazón del misterio cristiano, impulsado por una ambición narrativa y visual sin precedentes.

Una transmisión en varias etapas

La temporada, compuesta por seis episodios, comenzará el 15 de noviembre con el lanzamiento de los tres primeros en Prime Video. Los episodios siguientes se estrenarán semanalmente hasta el 6 de diciembre de 2026. Cabe destacar que el último episodio no estará disponible en streaming de inmediato, sino que tendrá un estreno especial en cines en Estados Unidos en la primavera de 2027. "Comprendimos que esto merecía no solo una temporada televisiva, sino también un verdadero evento cinematográfico. Escribimos y filmamos todo con eso en mente", explica Dallas Jenkins, creador y productor ejecutivo de la serie.

La temporada estará disponible en Prime Video en muchas regiones del mundo, incluyendo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África subsahariana, el Reino Unido y Latinoamérica.

La historia del día más decisivo

En su sexta temporada, la serie profundiza en un momento crucial de la historia cristiana: la Pasión. La narración sigue los acontecimientos del último día de Jesús, interpretado por Jonathan Roumie, a través de las perspectivas contrapuestas de quienes lo aman y quienes lo condenan.

Así, mientras los fariseos hablan de justicia y los romanos de paz, sus discípulos lo ven como un asesinato. En este contexto de tensión, enfrentándose a la soledad y la muerte, Jesús permanece fiel a su misión, avanzando resueltamente hacia la Cruz.



Dallas Jenkins subraya la importancia de esta temporada: "Todo el mundo conoce los aspectos generales de esta parte de la historia, pero no necesariamente el 'por qué' de la crucifixión o los extraordinarios acontecimientos de esas 24 horas", justificando así un enfoque narrativo que pretende esclarecer no solo los hechos, sino también su profundo significado, mostrando cómo esas pocas horas cambiaron el curso de la historia mundial.

Una serie que se ha convertido en un fenómeno global.

Desde su lanzamiento, el éxito de la serie ha sido imparable. Con más de 300 millones de espectadores en todo el mundo, The Chosen se encuentra entre las series más vistas a nivel internacional. De hecho, en febrero, la serie estadounidense The Chosen alcanzó otro hito histórico. Su primera temporada, traducida a 125 idiomas, le valió un segundo récord Guinness y confirmó su estatus como la serie de streaming más traducida de la historia.