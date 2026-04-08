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La santidad es una “misión que debe cumplirse día tras día”, afirma León XIV

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 08/04/26
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El Papa León XIV centró su catequesis en la vocación universal a la santidad de todos los fieles y en la vida consagrada

"La santidad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un don que involucra a todo bautizado", dijo el Papa León XIV durante la audiencia general del 8 de abril de 2026. Insistió en la importancia de una conversión a la santidad que implica una "transformación interior" que debe llevarse a cabo "día tras día".

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Tags:
audiencia generalpapa leon xivsantidad
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