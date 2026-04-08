La santidad es una “misión que debe cumplirse día tras día”, afirma León XIV

"La santidad no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un don que involucra a todo bautizado", dijo el Papa León XIV durante la audiencia general del 8 de abril de 2026. Insistió en la importancia de una conversión a la santidad que implica una "transformación interior" que debe llevarse a cabo "día tras día".

El Papa León XIV centró su catequesis en la vocación universal a la santidad de todos los fieles y en la vida consagrada

Como cada miércoles, León XIV se reunió con los fieles para la audiencia general. Tras un largo recorrido en el papamóvil por la Plaza de San Pedro, donde bendijo a muchos niños, continuó con su ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Retomando la lectura de la constitución dogmática Lumen Gentium, proclamada por el Papa Pablo VI en 1964, se centró en el quinto capítulo, dedicado a "la vocación universal a la santidad de todos los fieles", y en el sexto, que trata sobre "la vida consagrada".

El Papa afirmó que la santidad "no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un don que compromete a todo bautizado". Citando a Pablo VI, recordó que la Iglesia Católica desea que "todos los bautizados sean santos".

El pontífice peruano-estadounidense enfatizó que el “grado más alto de santidad” es el martirio; por lo tanto, todo creyente debe estar dispuesto a profesar su fe “incluso hasta derramar su sangre, como siempre ha sucedido y sigue sucediendo hoy”. Pero este compromiso, aclaró, también se manifiesta en los “signos de fe y amor” que los cristianos dejan en la sociedad “al dedicarse a la justicia”.

La santidad, por lo tanto, surge "en nuestra vida cotidiana cada vez que la acogemos con alegría y respondemos a ella con compromiso", enfatizó León XIV. Subrayó el papel esencial de los sacramentos, y en particular de la Eucaristía, que "dan origen a una vida santa" al "asimilar a cada persona a Cristo".

Una iglesia santa

El Papa explicó por qué la constitución Lumen Gentium declara que la Iglesia Católica es "indefectiblemente santa", aunque aún no "plena y perfectamente" santa. Esto significa, aclaró, que la Iglesia es santificada por Dios y está "llamada a confirmar este don divino durante su peregrinación hacia su destino eterno".

León XIV afirmó que la "triste realidad del pecado en la Iglesia, es decir, en cada uno de nosotros", exhortaba a todos los fieles a emprender "un cambio de vida profundo". Subrayó la importancia de una "transformación interior" guiada por el Espíritu Santo, una conversión que describió como una "misión que debe cumplirse día tras día". La santidad, por lo tanto, "no es meramente una cuestión práctica, como si pudiera reducirse a un compromiso ético, por grande que sea", sino que concierne a "la esencia misma de la vida cristiana".

La vida religiosa, testimonio de la "vocación universal a la santidad de toda la Iglesia"

En cuanto al sexto capítulo sobre la vida consagrada —la elección de vida de quienes se consagran a Dios—, León XIV lo describió como un "signo profético del mundo nuevo". Afirmó que las tres virtudes de este modo de vida —la pobreza, la castidad y la obediencia— no eran "prescripciones que encadenan la libertad", sino "dones liberadores".