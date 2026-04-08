Juan Pablo II recuperó esta tradición; León XIV la continuó

El Domingo de Pascua, el Papa León XIV veneró un icono especial de Jesús que cuenta con una rica historia, rito recuperado por san Juan Pablo II desde el 2000

Quienes hayan visto la primera misa del Domingo de Pascua del Papa León XIV habrán podido observar un "rito" singular -recuperado por San Juan Pablo II- que no se celebra en las parroquias locales. Este rito evoca el papel del papa como sucesor del apóstol Pedro, uno de los primeros testigos de la Resurrección.

Rito restablecido por san Juan Pablo II

El Vaticano lo denomina "Rito del Resurrexit" y en él destaca un gran icono del Santísimo Salvador. El icono tiene dos puertas, que al principio están cerradas.

Antes de que comience la misa, dos diáconos abren las puertas del icono y otro diácono canta: "El Señor ha resucitado de la tumba, él que por nosotros fue colgado en el madero".

A continuación, el coro y el pueblo responden con un triple "Aleluya".

A continuación, el diácono se dirige al Papa y canta: "Sí, es verdad. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón". Se entonan otra serie de "Aleluyas" y el Papa venera el icono, inciensándolo.

Este "rito" es único, pero forma parte de la liturgia papal del Domingo de Pascua desde que San Juan Pablo II restableció la secuencia litúrgica.

Tradición papal de Pascua

Según un artículo académico de Karol Litawa, este rito fue reintroducido por San Juan Pablo II, pero se trataba de una tradición con la que los papas estaban familiarizados desde la Edad Media:

"Desde el año del Gran Jubileo del 2000, entre las celebraciones papales encontramos el Rito del Resurrexit, celebrado el Domingo de Pascua. El análisis histórico basado en las fuentes litúrgicas muestra que los ritos especiales ante el icono Acheropìta ya tenían un significado importante en la Edad Media. Era un rito celebrado por el Papa en su capilla privada del Palacio Lateranense, llamada Sancta Sanctorum. Durante el pontificado de Juan Pablo II se redescubrió el rito y, hasta hoy, al igual que en el pasado, este rito constituye una preparación especial para la celebración eucarística del Domingo de Pascua.

Además, el icono que se utiliza actualmente fue encargado originalmente por el arzobispo Piero Marini en 2007 y, desde entonces, ha estado presente en la misa papal del Domingo de Pascua.