Alto al fuego: León XIV acoge la tregua con esperanza y llama a una vigilia de oración

El Papa León XIV manifestó su satisfacción en la audiencia general del 8 de abril de 2026, luego del anuncio del alto al fuego durante dos semanas entre Irán, Israel y Estados Unidos. Invitó a los fieles a unirse a la vigilia de oración por la paz que celebrará en la Basílica de San Pedro el 11 de abril, para brindar apoyo espiritual durante este delicado período de trabajo diplomático.

La vigilia de oración por la paz se celebrará en la Basílica de San Pedro el 11 de abril. El Papa León acogió el alto al fuego con gran esperanza

Aunque había dado un ultimátum a los iraníes, amenazando con destruir su país, el presidente estadounidense Donald Trump finalmente anunció durante la noche que había conseguido una tregua de dos semanas en los combates.

"Tras estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y el mundo entero, acojo con satisfacción y como un signo de gran esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas", declaró León XIV al término de la audiencia general. Sin mencionar a ninguna de las partes, afirmó que solo "el regreso a las negociaciones" permitiría alguna posibilidad de poner fin a la guerra.

El Papa exhortó entonces a todos a "acompañar este delicado periodo de trabajo diplomático con la oración, con la esperanza de que la voluntad de dialogar se convierta en el instrumento para resolver otros conflictos en el mundo". Reiteró la invitación que extendió en su mensaje de Pascua el domingo pasado para unirse a él en una vigilia de oración por la paz, que celebrará en la Basílica de San Pedro el sábado 11 de abril.

Las palabras del Papa: