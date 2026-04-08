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Alto al fuego: León XIV acoge la tregua con esperanza y llama a una vigilia de oración

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ATTA KENARE / AFP

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I.Media - publicado el 08/04/26
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La vigilia de oración por la paz se celebrará en la Basílica de San Pedro el 11 de abril. El Papa León acogió el alto al fuego con gran esperanza

 El Papa León XIV manifestó su satisfacción en la audiencia general del 8 de abril de 2026, luego del anuncio del alto al fuego durante dos semanas entre Irán, Israel y Estados Unidos. Invitó a los fieles a unirse a la vigilia de oración por la paz que celebrará en la Basílica de San Pedro el 11 de abril, para brindar apoyo espiritual durante este delicado período de trabajo diplomático.

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Tags:
guerraoraciónpapa leon xivpaz
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