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(VIDEO) Los colores de Pascua en el Vaticano

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Guillermo Arévalo - publicado el 07/04/26
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Esta Octava de Pascua, que será la primera para León XIV, estará marcada por un impresionante despliegue de flores que, más allá de lo visual, expresan el sentido de la vida nueva que no termina

La Octava de Pascua en el Vaticano no solo se escucha… también se ve. Este año, la Plaza de San Pedro volverá a convertirse en un jardín lleno de significado: más de 65 mil flores y miles de ramas acompañarán las celebraciones de la primera Pascua del Papa León XIV, recordando que la Resurrección también se anuncia con belleza.

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