Viaje de León XIV a España: se revela el logotipo y lema del viaje

La Oficina de Prensa de la Santa Sede presentó el 7 de abril de 2026 el logotipo y el lema del viaje apostólico a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. León XIV visitará las ciudades de Madrid y Barcelona, ​​así como las Islas Canarias.

La Sagrada Familia, la Puerta de Alcalá y la Virgen María se observan en el logo oficial del viaje apostólico que León XIV emprenderá por España el próximo junio

En el centro de este logotipo se encuentra la silueta de la Sagrada Familia, la famosa basílica de Barcelona diseñada por el venerable Antoni Gaudí, cuyo centenario se conmemora el 10 de junio. A la derecha de este edificio, cuya construcción aún continúa, se ubica la silueta de la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid. No hay ninguna representación oficial de las Islas Canarias, la tercera parada del viaje, en el logotipo, aunque las olas en la parte inferior podrían interpretarse como una referencia al archipiélago.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

El logotipo de esta travesía está diseñado como un círculo abierto y en movimiento, formado por figuras humanas unidas y orientadas hacia el cielo, explica la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Estas formas expresan "encuentro y apoyo mutuo", añade.

La Virgen María ocupa el centro de este dibujo. Ella "representa el corazón de este movimiento", subraya la Santa Sede. Es una "presencia maternal que acoge y dirige toda mirada hacia Dios, signo de unidad y esperanza para todos", continúa.