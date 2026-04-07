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Viaje de León XIV a España: se revela el logotipo y lema del viaje

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Viaje del papa león xiv a españa

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA | Edited by Aleteia

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I.Media - publicado el 07/04/26
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La Sagrada Familia, la Puerta de Alcalá y la Virgen María se observan en el logo oficial del viaje apostólico que León XIV emprenderá por España el próximo junio

La Oficina de Prensa de la Santa Sede presentó el 7 de abril de 2026 el logotipo y el lema del viaje apostólico a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. León XIV visitará las ciudades de Madrid y Barcelona, ​​así como las Islas Canarias.

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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