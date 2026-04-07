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El paternal mensaje del Papa a los cristianos del Líbano con motivo de la Pascua

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© Giovanni Portelli

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I.Media - publicado el 07/04/26
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Dirigiéndose en particular a los habitantes de Debel, habló de las "dramáticas circunstancias" en que los cristianos del Líbano están viviendo el tiempo pascual

En un mensaje difundido el 7 de abril de 2026 por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en nombre del papa León XIV, expresó su "cercanía y ternura paternal" a los cristianos del sur del Líbano con motivo de la Pascua. Dirigiéndose en particular a los habitantes de Debel, habló de las "dramáticas circunstancias" que están viviendo, ya que el pueblo está rodeado por el ejército israelí y un padre y su hijo fueron asesinados a finales de marzo.

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Tags:
maronitaspapa leon xivpascua
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