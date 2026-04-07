El paternal mensaje del Papa a los cristianos del Líbano con motivo de la Pascua

En un mensaje difundido el 7 de abril de 2026 por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en nombre del papa León XIV, expresó su "cercanía y ternura paternal" a los cristianos del sur del Líbano con motivo de la Pascua. Dirigiéndose en particular a los habitantes de Debel, habló de las "dramáticas circunstancias" que están viviendo, ya que el pueblo está rodeado por el ejército israelí y un padre y su hijo fueron asesinados a finales de marzo.

Dirigiéndose en particular a los habitantes de Debel, habló de las "dramáticas circunstancias" en que los cristianos del Líbano están viviendo el tiempo pascual

El pontífice estadounidense-peruano "extiende su mensaje de consuelo y compasión" a todos los cristianos del sur del Líbano, escribe el Secretario de Estado de la Santa Sede. Espera que, "a pesar del dolor, la angustia y el luto", los fieles libaneses puedan experimentar una "profunda alegría" al celebrar la resurrección de Jesús.

"En tu desgracia, en la injusticia que sufres, en el sentimiento de abandono que experimentas, estás muy cerca de Jesús", escribió el cardenal italiano en nombre de León XIV. Al resucitar de entre los muertos, Dios "venció a las fuerzas del mal", afirmó. Esta victoria "resuena en ti como una promesa de futuro".

"¡No se desanimen!", les exhortó, asegurándoles que sus oraciones no habían sido en vano. Finalmente, declaró que León XIV otorgaba su bendición apostólica a los habitantes de este pueblo.

Situado a 6 kilómetros de la frontera israelí, este pueblo es predominantemente católico maronita. A pesar de las órdenes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de evacuar la zona en preparación para su ofensiva terrestre contra Hezbolá a principios de marzo, se cree que aproximadamente 1700 cristianos permanecieron en Debel. Los últimos informes indican que el pueblo se encuentra ahora rodeado por las fuerzas israelíes.