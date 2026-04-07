Artemis II alcanza un hito sin precedentes

Mientras la misión Artemis II orbita la cara oculta de la Luna, la humanidad alcanza nuevas distancias... y una nueva perspectiva

Mientras la misión Artemis II lleva a su tripulación por la cara oculta de la Luna, la humanidad alcanza un hito sin precedentes, alejándose de la Tierra más de lo que ningún ser humano lo ha hecho jamás, superando incluso la distancia alcanzada durante la misión Apolo 13 en 1970. Se trata, sin lugar a dudas, de un momento histórico increíble.

Y, sin embargo, lo que lo hace tan fascinante no es solo la distancia recorrida, sino la perspectiva que ofrece, porque a medida que la tripulación se adentra en esa vasta y silenciosa extensión, la propia Tierra comienza a alejarse, haciéndose más pequeña, más frágil y, tal vez, más preciosa.

Un viaje a miles de kilómetros

Strory | Shutterstock

Desde unos 6.400 kilómetros sobre la superficie lunar, verán rasgos nunca antes contemplados por ojos humanos, paisajes que han existido durante milenios y que solo ahora se observan directamente, y hay algo silenciosamente humillante en ello, un recordatorio de cuánto queda fuera de nuestro alcance, incluso mientras seguimos explorando.

También hay algo profundamente humano en el instinto de ir más allá. No simplemente para conquistar o lograr algo, sino para ver, para comprender y, al hacerlo, para regresar con una idea más clara de aquello de lo que formamos parte. Cada paso hacia el exterior parece, de alguna manera, llevarnos de vuelta hacia el interior, invitándonos a reconsiderar el mundo del que procedemos.

Despertando el asombro

Momentos como este tienen la capacidad de despertar el asombro, no solo ante la inmensidad del universo, sino también ante la pequeñez y la importancia de nuestro lugar en él. Y quizá por eso son tan importantes. Porque al llegar más lejos que nunca, no solo estamos descubriendo lo que hay más allá, sino que estamos aprendiendo, una vez más, a ver lo que siempre ha estado ante nuestros ojos.