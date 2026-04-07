San Juan Bautista de la Salle nos dejó estas lecciones dentro de su carisma lasaliano, para vivir con una visión cristocéntrica y humana

Las lecciones de san Juan Bautista de La Salle, van más allá de la educación. Por ello, cualquier persona puede tomar inspiración en él para vivir cristianamente, comunicando la Buena Nueva al mundo entero desde la humildad y fraternidad como él lo hizo.

Un profundo sentido de caridad

xlup | Shutterstock

Este santo es conocido, principalmente, por promover la educación en los niños más necesitados. Sin embargo, también nos muestra algunas sencillas maneras de vivir la rutina en la vida adulta desde una posición humilde, pero perseverante.

Aleteia te presenta algunas características del carisma Lasaliano que puedes incorporar a tu rutina diaria:

1 El don de la fe

Parte del carisma de la familia Lasallista, es vivir la fe de manera que podamos distinguir la presencia de Dios en los acontecimientos diarios y en las personas que nos rodean.

Ponlo en práctica: puedes hacer un gesto amable por alguien más, desde compartir una sonrisa, hasta hacer una obra de misericordia.

2 Servir con humildad

Otro punto clave de este carisma es vivir en el servicio, buscando asociarse como hermanos para vivir juntos la misión educativa con los pobres. El santo fundador hizo especial hincapié en esto con el afán de construir una sociedad más justa y humana.

Ponlo en práctica: ofrece un acto de servicio en tu hogar, desde hacer alguna labor sin que te lo pidan o lavar el plato de alguien más. También puedes llevarlo más allá visitando asilos o lugares de beneficencia para servir a los necesitados, enfermos o desamparados.

3 Comunidad

Dragon Images | Shutterstock

Para san Juan, seguir propagando el kerigma es vital; y para ello, ve necesario el trabajo en comunidad: es aquí en donde entra la valiosa acción de laicos y consagrados, que entregan su amor y servicio a la construcción de relaciones fraternas.

Ponlo en práctica: siempre es un buen momento para unirte a un grupo parroquial, en donde puedes trabajar en equipo, poniendo al servicio de los demás tus talentos y habilidades al servicio de Dios.

4 Orar profundamente

La oración también se fortalece y se lleva a cabo en comunidad. Su carisma contempla procurar los sacramentos y buscar espacios para meditar.

Ponlo en práctica: dedica unos minutos del día exclusivamente a la oración. Si sabes que te cuesta ser constante, puedes agregar un recordatorio en tu celular o una alarma, de esta manera no se te olvidará ni lo dejarás para última hora. La organización también es parte de la vida cristiana, por lo tanto, no te olvides de crear una rutina con suficiente tiempo para Dios.