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(VIDEO) Día mundial de la salud: salud, dignidad y sentido de vida

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Guillermo Arévalo - publicado el 06/04/26
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Cada año el mundo reflexiona sobre la importancia de la salud. Para los cristianos, también es una oportunidad para redescubrir el valor de cuidar la vida como un don de Dios

El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril para recordar que la salud es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida. Impulsado por la Organización Mundial de la Salud, este día invita a reflexionar sobre el bienestar físico, mental y social de las personas. Para los cristianos, además, la salud tiene una dimensión espiritual: cuidar la vida es también agradecer y proteger el don que Dios nos ha confiado.

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dignidad humanasaludvidavideo
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