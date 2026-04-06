Regina Coeli: León XIV pide que “la esperanza vuelva a tener voz”

Este lunes de Pascua, León XIV rezó el Regina Coeli, que sustituye al Ángelus durante el tiempo litúrgico pascual y llamó a la honestidad en la comunicación

Mentiras, noticias falsas, acusaciones infundadas: durante el discurso del Regina Coeli este Lunes de Pascua, 6 de abril de 2026, León XIV denunció "la maldad que corrompe la historia y perturba las conciencias". Desde la Plaza de San Pedro, exhortó a los cristianos a "proclamar" el Evangelio sin temor para "dar voz de nuevo a la esperanza".

Al presentar la oración mariana Regina Coeli —que sustituye al Ángelus durante el tiempo litúrgico pascual—, el Papa comentó la lectura del Evangelio del día, en la que las mujeres proclaman la resurrección de Jesús, mientras que los guardias apostados en su tumba declaran que su cuerpo ha sido robado. El pontífice señaló que de este mismo hecho —la tumba vacía— surgen dos interpretaciones opuestas: "una es la fuente de la vida nueva y eterna, la otra, de la muerte segura y definitiva".

León XIV invitó entonces a reflexionar "sobre el valor del testimonio cristiano y la honestidad de la comunicación humana". En este sentido, el pontífice denunció las "noticias falsas", las "mentiras" y las "insinuaciones y acusaciones infundadas" que oscurecen "la verdad". Pero esta verdad "no permanece oculta", afirmó; ilumina "todas las sombras, en todo momento".

"¡No tengan miedo! Vayan y proclamen", exhortó el líder de la Iglesia Católica, expresando su esperanza de que el Evangelio llegara a "aquellos oprimidos por la maldad que corrompe la historia y perturba las conciencias". Habló de pueblos "atormentados por la guerra", cristianos "perseguidos por su fe" y niños "privados de educación".