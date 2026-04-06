¿Por qué el corazón de la Iglesia late por África?

Aleteia analiza el viaje del Papa León XIV y lo que se espera de su visita apostólica en el continente africano, necesario para entender su riqueza pastoral y el hito de la presencia del Vicario de Cristo en sus tierras

Fértil y lleno de vida, África es un pulmón espiritual para la Iglesia Católica en el mundo. Crece en lo demográfico, pero también en la fe. Mientras Europa se frena, es uno de los continentes con mayor aumento de bautizados y crecimiento vocacional, tanto en la vida religiosa como en la sacerdotal.

Los datos del Anuario Pontificio 2026 de la Iglesia Católica son claros y contundentes. Demuestran que el dinamismo de la fe católica se ha desplazado al eje subsahariano, con una fertilidad que se traduce en cifras concretas.

África es actualmente el único continente donde todas las categorías de personal eclesiástico mejoran. De hecho, obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos y catequistas muestran allí una curva de crecimiento simultáneo.

Sin embargo, las razones de la visita del Papa León XIV a África son profundas y tienen un rostro humano que va más allá de las simples estadísticas. Su importancia para la Iglesia universal ha adquirido un gran cariz en su pontificado.

El Papa muestra el rostro de África a diario

Hay un signo evidente que, sin embargo, pasa completamente desapercibido, incluso para los ojos expertos. Está en la recepción de las visitas oficiales que recibe todos los días el papa León XIV en el Palacio Apostólico, en el Vaticano.

El 10 de noviembre de 2025, a seis meses de comenzar su pontificado, el Santo Padre hizo un fichaje muy particular. Trajo consigo a un sacerdote que como él es también religioso, de la orden de los Agustinos.

Se conocieron precisamente en el trabajo religioso, pero tienen muchísimo más en común que ser hijos de la misma familia. Tanto, que el Papa eligió un cargo muy especial para él, el de Vicerregente de la Prefectura de la Casa Pontificia.

Se trata de fray Edward Daniang Daleng. Nació en Nigeria, el país más poblado de África. Es hijo del África occidental, vecino de Níger, Chad, Camerún, Benín y el Golfo de Guinea bañado por el Océano Atlántico.

Este sacerdote, que cumplirá 49 años el 4 de abril de 2026, es el rostro que ven los ilustres visitantes del Papa León en el Palacio Apostólico. Es él quien recibe a presidentes, monarcas, jefes de estado y de gobierno.

Se encuentra con ellos en el Patio de San Dámaso, les da la recepción y les sirve de anfitrión a lo largo del palacio hasta llegar al pontífice. Luego, los conduce a la Secretaría de Estado y finalmente hasta su partida.

Académicamente brillante, humilde y capaz, es el religioso políglota que con hábito negro conduce a los poderosos. ¿Qué muestra? El saludo de la fértil Iglesia de África en el engranaje del Sucesor de Pedro en el Vaticano.

África muestra un comportamiento inusual

La Iglesia tiene su mirada en África por muchas razones. La primera de ellas, el deseo de brindar estabilidad social, en un esfuerzo pastoral profundo por crear puentes que conduzcan a la paz en el mundo, desde un punto de vista integral.

Segundo, porque el crecimiento del catolicismo allí, le habla al mundo. Es cinco veces superior al de Asia (2,7%) y mayor al crecimiento demográfico del continente. El número de católicos pasó de 281 millones en 2023 a 288 millones en 2024.

La marcada tendencia a la vitalidad refuerza el peso de la Iglesia Africana, con su proporción de católicos globales que pasó de 19,9 % a 20,3 %. En contraste, la participación de Europa cayó de 20,4 % en 2023 al 20,1 % en 2024.

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También aumenta el número de sacerdotes. Pasó de 406.996 en 2023 a 407.421 en 2024. Aunque pareciera marginal el incremento, lo relevante no es solo el número, sino la tendencia: es sostenida y distinta a otras regiones del planeta.

Los sacerdotes diocesanos aumentaron y el número de sacerdotes religiosos se mantuvo en su mayoría muy estable; una excelente noticia para un mundo al que preocupa el descenso en las vocaciones a la vida religiosa.

El número de estudiantes muestra merma. Los de filosofía y teología disminuyeron a escala global, de 106 mil en 2023 a 103 mil en 2024. Pero, en África, el número aumentó en una proporción similar, más del 2,25%.

También el volumen de candidatos al sacerdocio es superior en África. Con 629 por cada 1.000 sacerdotes, atrae a más del doble de lo que consigue el promedio global, ubicado en 254. ¡Y es cinco veces la proporción de América del Norte!

Y como si no fuera suficiente, casi un tercio de los nuevos bautizados del mundo está en África, con 31,7%. Aunque es menor que el 40,7% de las Américas, allí crece cada año, en vez de retroceder, como ocurre en Europa.

Qué países visita León XIV y por qué

Bajo el pontificado de León XIV, África se ha convertido en un laboratorio de gobernanza y diplomacia. Una en la que la Secretaría de Estado de la Santa Sede crea líneas de comunión, reconciliación y paz

El Papa sabe que el eje de gravedad del catolicismo se ha desplazado hacia el Sur Global y quiere fortalecerlos en la fe. También anhela beber de su riqueza espiritual y ser una voz activa que lucha por la dignidad humana.

Visitará África del 13 al 23 de abril de 2026. Estará en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Una visita apostólica que se centrará en pacificación, diálogo interreligioso y atención de comunidades con altos índices de pobreza

Promover la paz en regiones en conflicto, como la zona anglófona de Camerún, es crucial. Y permitirá fortalecer la presencia de la Iglesia en zonas de alto crecimiento; pero también atender a los más necesitados.

Procura, igualmente, dar un impulso al diálogo interreligioso en regiones como Argelia. Pero, veámoslo punto a punto en cada una de las regiones donde estará el Santo Padre, para analizar su alcance e impacto.

Promoción de la paz. La Iglesia es mediadora y trazará nuevas líneas de acción.

Diálogo interreligioso. Tenderá puentes también hacia el mundo musulmán.

Freno de conflictos. Impulsará el diálogo y denunciará la desigualdad social.

Qué se espera de la visita papal a África

La gira del Papa León XIV abarca a cuatro países africanos. Incluirá visitas a Argel y Annaba, en Argelia; Yaundé, Bamenda y Duala, en Camerún; Luanda, Muxima y Saurimo, en Angola; y Malabo, Mongomo y Bata, en Guinea Ecuatorial.

La visita del Santo Padre se desarrollará en 10 días. Comienza con Argelia y concluye en Guinea Ecuatorial. Está programado que el Papa pronuncie 11 discursos y celebre 7 misas, mientras visita lugares de conflicto y trabajo social.

Argelia (13 - 14 de abril)

Situada al Norte, es el país más extenso del continente. El 85% de su territorio es desértico, con el emblemático Sáhara. Se habla árabe (oficial), tamazight, y también francés con presencia en lo administrativo, comercial y educativo.

Es un estado oficialmente musulmán. El 99% de la población es suní. Hay una minoría cristiana de unas 150 mil personas. El Papa visitará la Gran Mezquita de Argel y la Basílica de San Agustín en Annaba (Hipona).

Camerún (15 - 18 de abril)

Ubicado en el golfo de Guinea, en África Central, limita con Nigeria, Chad, República Centroafricana; así como Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Son idiomas oficiales tanto el francés como inglés, pero hay más de 200 lenguas locales.

Aproximadamente el 38% es católico, el 30% protestante y el 18% musulmán. El resto practica religiones tradicionales. El Papa celebrará un “Encuentro por la Paz” en Bamenda, una zona de fuerte presencia anglo-católica.

Angola (18 - 21 de abril)

Está ubicada en la costa occidental del África Austral. Limita con la República Democrática del Congo, con Zambia y con Namibia. Posee el enclave de Cabinda al norte. Se habla portugués (oficial) y lenguas como el umbundu y kimbundu.

Es un país de mayoría cristiana, que alcanza a 90% de la población. Los católicos representan la mitad, el 45% del total de confesiones cristianas. La visita incluye el Santuario de Mama Muxima, un centro de la devoción popular angoleña.

Guinea Ecuatorial (21 - 23 de abril)

Es el único país hispanohablante de África. Formado por una región continental (Río Muni) e islas (Bioko, donde está la capital Malabo), limita con Camerún y Gabón. Se habla español, francés y portugués; lenguas locales: fang y bubi.

Tiene mayoría católica, superior al 85% de la población. Allí, el papa León tendrá una importante parada mariana. Visitará la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, de profundo simbolismo para la identidad nacional.

Allí, el español es lengua oficial y vehículo de evangelización. Para la Santa Sede, esto lo transforma en un puente cultural excepcional. Además, enriquece la liturgia que, con ritmo y expresión africana, se expresa en español.

Como dato a destacar, existe un importante vínculo con la Conferencia Episcopal Española. Lazos de cooperación técnica y educativa, que el Papa espera formalizar y ampliar, por medio de convenios de intercambio que incluyen a España y México.

Visita papal que promete grandes frutos

El Papa León XIV ha elegido una ruta que combina diálogo con el Islam (Argelia), mediación en conflictos (Camerún), consolidación de la fe (Angola) y fortalecimiento de la identidad hispano-católica en el continente (Guinea Ecuatorial).