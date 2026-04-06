León XIV conmemora al Papa Francisco, fallecido el año pasado

En lunes de Pascua, tras el rezo del Regina Coeli, el Papa León XIV recordó al Francisco, fallecido el lunes de Pascua del año pasado (21 de abril)
"Con especial afecto, [...] recordamos hoy al Papa Francisco", invitó León XIV durante el Regina Coeli el 6 de abril de 2026. El pontífice argentino falleció el año pasado, también el Lunes de Pascua (21 de abril), en esta misma fiesta litúrgica.
Al presentar la oración mariana el Domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro, León XIV rindió homenaje a su predecesor, "quien, el Lunes de Pascua del año pasado, entregó su vida al Señor". El Papa Francisco había hecho su última aparición pública el Domingo de Pascua: muy débil, recorrió en el papamóvil la multitud de 50.000 personas. Fue su despedida final antes de fallecer a las 7:35 de la mañana siguiente.
"Al recordar su gran testimonio de fe y amor, oremos juntos a la Virgen María, Sede de la Sabiduría, para que nos convirtamos en heraldos cada vez más brillantes de la verdad", deseó León XIV, provocando una ronda de aplausos en la plaza.