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León XIV conmemora al Papa Francisco, fallecido el año pasado

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 06/04/26
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En lunes de Pascua, tras el rezo del Regina Coeli, el Papa León XIV recordó al Francisco, fallecido el lunes de Pascua del año pasado (21 de abril)

"Con especial afecto, [...] recordamos hoy al Papa Francisco", invitó León XIV durante el Regina Coeli el 6 de abril de 2026. El pontífice argentino falleció el año pasado, también el Lunes de Pascua (21 de abril), en esta misma fiesta litúrgica.

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