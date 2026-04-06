León XIV conmemora al Papa Francisco, fallecido el año pasado

Al presentar la oración mariana el Domingo de Pascua en la Plaza de San Pedro, León XIV rindió homenaje a su predecesor, "quien, el Lunes de Pascua del año pasado, entregó su vida al Señor". El Papa Francisco había hecho su última aparición pública el Domingo de Pascua: muy débil, recorrió en el papamóvil la multitud de 50.000 personas. Fue su despedida final antes de fallecer a las 7:35 de la mañana siguiente.