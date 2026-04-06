¡Las iglesias más coloridas del mundo! [fotos]

Desde Europa y Rusia hasta América, existen innumerables iglesias católicas de colores deslumbrantes alrededor del mundo. Descúbrelas con nosotros

Desde la Basílica de San Pedro en Roma hasta la Catedral de Notre Dame en París, las iglesias católicas más importantes del mundo suelen estar construidas con mármol claro o diversos tipos de piedra caliza gris. Pero también existen iglesias coloridas. ¡Descúbrelas con nosotros!

Iglesias coloridas del mundo

Algunas iglesias se distinguen de los edificios clásicos por sus llamativas fachadas coloridas. En Europa, durante el período gótico surgieron colores vibrantes como el rubí, el ocre, el púrpura y el verde. Sin embargo, estos se utilizaban principalmente en la pintura y la decoración. Durante el período neogótico, también comenzó a aparecer una paleta de colores más amplia en la arquitectura; un ejemplo de ello es la fachada del siglo XIX de la Catedral de Santa Maria del Fiore en Florencia.

No obstante, las iglesias coloridas no se encuentran solo en el Viejo Continente, sino que tres de ellas se encuentran en países de América Latina: México, Colombia y Guatemala.

Haz clic en la galería para conocer las impresionantes fachadas de iglesias llenas de color de todo el mundo:

Las iglesias más coloridas del mundo