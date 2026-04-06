La reingeniería de uno mismo: también se puede resucitar 

<em>Este domingo de resurrección, comienza una nueva vida realizando una reingeniería. Tú también puedes resucitar con Cristo, mejorando áreas personales</em>

Hay una frase que ha paralizado a muchísimas personas: "yo soy así y qué". Se dicen como una sentencia, como si el carácter fuera una piedra tan dura, incapaz de ser tallada de nuevo. Y no. No somos una obra terminada. Somos, mientras vivimos, un corazón en un proceso de construcción. De ahí la importancia de parar y hacer una reingeniería.

Sí se puede hacer una reingeniería de uno mismo

No quiere decir que tengas que fingir, ni usar una máscara más amable para quedar bien con los demás. Se trata de algo más profundo y más valiente: revisar con sinceridad aquello que nos debilita, detectar las fisuras por donde se nos escapa la paz, y empezar a transformar las conductas que nos empujan una y otra vez hacia los mismos errores.

Todos tenemos zonas vulnerables

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A veces es el orgullo el que nos impide pedir perdón. A veces es el miedo, el que nos hace huir de lo que más necesitamos enfrentar. A veces es la fatiga del alma, esa que nos lleva a posponer decisiones importantes. Y otras veces es una antigua tristeza, una herida no resuelta, una costumbre de seguir pensando tonterías de nosotros mismos y continuar saboteando el valioso intento de crecer.

Lo triste no es tener debilidades, lo triste sería rendirse ante ellas

Porque una caída no tiene por qué definir toda una existencia. Un fracaso no es un acta final. Una derrota no es un tatuaje. Una depresión no es el sello definitivo del alma. Son tinieblas, sí. Son pruebas, sí. Son momentos difíciles que nos doblegaron la mente y nos llenaron de preguntas. Pero no son la última palabra.

Resucitar también significa eso: surgir de nuevo, renacer después de un tropiezo, levantarse de una ruina interior, volver a ponerse de pie cuando parecía que ya no quedaban fuerzas. Hay personas que siguen respirando, pero por dentro sienten que algo se les derrumbó hace tiempo. Perdieron la confianza, la alegría, la claridad, la esperanza. Y, sin embargo, incluso en esas cenizas permanece una chispa. Muy pequeña a veces. Muy silenciosa. Pero viva.

La vida interior también puede reconstruirse

Eso sí: nadie resucita a base de despreciarse. Nadie mejora a punta de humillarse. Hay quienes quieren cambiar tratándose con dureza, insultándose por dentro, repitiéndose que no sirven, que nunca podrán, que siempre recaen. Pero así no florece el alma. La transformación verdadera comienza cuando uno se mira con verdad, sí, pero también con misericordia. Sin autoengaño, pero sin dureza.

Comenzando una reingeniería esta Pascua

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Hacer una reingeniería de sí mismo implica detenerse y preguntarse: ¿qué hay en mí qué necesito corregir? ¿Qué patrón repito? ¿Qué reacción me domina? ¿Qué pensamiento me envenena? ¿Qué costumbre me roba la luz? Y después, con humildad, empezar a cambiar pequeñas cosas durante mis días. Porque el carácter no se modifica con elocuentes discursos, sino con actos sencillos y constantes en cada jornada.

Porque, en el fondo, cambiar no es solo un beneficio personal. Cuando una persona se vuelve más serena, hiere menos. Cuando sana su resentimiento, deja de contagiar amargura. Cuando fortalece su voluntad, se vuelve más confiable. Cuando aplica el amarse a sí mismo, puede amar mejor al prójimo. La reingeniería de uno mismo no termina en uno mismo: se convierte en luz para los demás.

Empezar de nuevo y sin miedo

Por eso nunca hay que burlarse del que vuelve a empezar. Volver a empezar es una forma de valentía. Es una pequeña resurrección. Y quizá de eso se trata la vida: de caer, de aprender, de corregir, de renacer y seguir caminando con la frente en alto.

No perfectos, pero sí más despiertos. No invencibles, pero sí más firmes. No sin heridas, pero sí con más amor para seguirle.