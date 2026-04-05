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Vigilia Pascual: “No nos dejemos paralizar” por el pecado, exhorta León XIV

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 05/04/26
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El Papa León XIV celebró la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro. Las celebraciones de Pascua continuarán el domingo

Dios responde a la "dureza del pecado" con el "poder del amor", declaró León XIV durante la Vigilia Pascual que presidió en la Basílica de San Pedro en Roma el 4 de abril de 2026. Invitó a los católicos a ser "como lámparas para el mundo" dando testimonio de la resurrección de Jesús.

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Tags:
papa leon xivpascuasemana santa
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