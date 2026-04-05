Vigilia Pascual: “No nos dejemos paralizar” por el pecado, exhorta León XIV

Dios responde a la "dureza del pecado" con el "poder del amor", declaró León XIV durante la Vigilia Pascual que presidió en la Basílica de San Pedro en Roma el 4 de abril de 2026. Invitó a los católicos a ser "como lámparas para el mundo" dando testimonio de la resurrección de Jesús.

El Papa León XIV celebró la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro. Las celebraciones de Pascua continuarán el domingo

El Papa inició la ceremonia encendiendo el cirio pascual bajo el pórtico de la Basílica de San Pedro. Luego entró en el edificio a oscuras en procesión, acompañado de numerosos cardenales, mientras un diácono entonaba la antífona "Lumen Christi".

Los fieles presentes en el templo encendieron gradualmente miles de velas del cirio pascual. Al tercer " Lumen Christi ", la Basílica de San Pedro se iluminó finalmente, símbolo de la resurrección de Jesús.

En su homilía, refiriéndose al rito de la iluminación progresiva de la basílica, León XIV explicó que estas luces encendidas debían ser "como lámparas para el mundo". Al responder "amén" a la proclamación de Pascua, los fieles se comprometían a "abrazar esta misión", que consiste en difundir el mensaje de la resurrección, afirmó.

El pontífice recordó que, a pesar del pecado original de Adán y Eva, Dios no abandonó a la humanidad, sino que les mostró su rostro misericordioso con el perdón. La resurrección, señaló, "tiene su origen, por lo tanto, en el mismo lugar donde se produjo el primer error de la humanidad". Reflexionando sobre las lecturas ofrecidas durante la vigilia, el Papa enfatizó cómo, en cada ocasión, "Dios responde a la dureza del pecado, que divide y mata, con el poder del amor".

"Esto es el pecado: una pesada barrera que nos aprisiona y nos separa de Dios", explicó León XIV, comparando las acciones pecaminosas de la humanidad con la piedra que cerraba la tumba de Jesús. Ante la tumba abierta, María Magdalena y María, la madre de Santiago, "no se amedrentaron", señaló. Fue "su fe y su amor" lo que las convirtió en las primeras testigos de la resurrección.

"El hombre puede matar el cuerpo, pero la vida del Dios del amor es vida eterna", continuó el Papa, añadiendo que "este es nuestro mensaje al mundo hoy". "Nosotros también queremos salir de esta basílica esta noche para llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado", exclamó el Papa número 267.

Esta será también la misión de los diez catecúmenos bautizados durante esta Vigilia Pascual, poco después de la homilía, según el Papa. "Tras el largo camino del catecumenado, hoy renacen en Cristo para ser nuevas criaturas, testigos del Evangelio", afirmó.

Aún hoy, "quedan tumbas por abrir", aunque las piedras que las sellan sean «tan pesadas y estén tan bien custodiadas que parecen inamovibles". "No nos paralicemos ante ellas", exhortó el Papa.

A lo largo de la historia, muchas mujeres y hombres han logrado mover estas piedras "con la ayuda de Dios", afirmó. A veces lo hicieron "a costa de un gran esfuerzo" o "a costa de sus vidas", reconoció el pontífice estadounidense.

Estas mujeres y estos hombres han dado "buenos frutos de los que hoy nos beneficiamos", se regocijó el Papa, haciendo hincapié en que "no son figuras inaccesibles". "Inspirémonos en su ejemplo" para que la armonía y la paz "crezcan y florezcan" en el mundo, concluyó León XIV.