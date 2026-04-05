Urbi et Orbi: León XIV invita a una vigilia de oración por el mundo

León XIV invita a una vigilia de oración por el "mundo afligido por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia" el próximo 11 de abril.

"Nos acostumbramos a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes", lamentó el papa León XIV antes de impartir la tradicional bendición pascual Urbi et Orbi —a la ciudad y al mundo— desde la logia de la basílica de San Pedro, el 5 de abril de 2026. Sin mencionar ningún conflicto en particular, invitó a todos los cristianos a unirse a una "vigilia de oración por la paz" que él mismo presidirá en el Vaticano el próximo 11 de abril.

Poco después de la misa del Domingo de Pascua, el papa León XIV se asomó al balcón de la logia central de la basílica de San Pedro y fue aclamado por las decenas de miles de fieles presentes en la plaza bajo un sol radiante. Tras escuchar el himno del Vaticano, el pontífice recitó la "secuencia pascual", texto que proclama la resurrección de Cristo, y a continuación comenzó la lectura de su mensaje.

De forma inesperada, el papa León XIV no enumeró en su discurso pascual los conflictos que actualmente desgarran el mundo, a diferencia de lo que solían hacer sus predecesores. En este mensaje relativamente breve, describió la "fuerza" del amor que permitió a Jesús vencer a la muerte.

"La fuerza por la que Cristo resucitó es totalmente no violenta", advirtió León XIV. La comparó con la de "un corazón humano que, herido por una ofensa, rechaza el instinto de venganza y, lleno de piedad, reza por quien le ha ofendido".

El jefe de la Iglesia católica explicó a continuación cómo el hombre, por la resurrección de Cristo, se enfrenta aún más al "drama de [su] libertad". "Ante el sepulcro vacío, podemos llenarnos de esperanza y asombro, como los discípulos, o de miedo, como los guardias y los fariseos, obligados a recurrir a la mentira y al engaño para no reconocer que aquel que había sido condenado ha resucitado verdaderamente", explicó.

"Que quienes tienen el poder de desencadenar guerras elijan la paz!"

León XIV hizo un llamamiento a la conversión de los corazones de todos los hombres, pero en particular de los responsables políticos: "¡Que aquellos que tienen armas en la mano las depongan! ¡Que aquellos que tienen el poder de desencadenar guerras elijan la paz! ¡No una paz impuesta por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo!"

El Papa lamentó una "globalización de la indiferencia" y rindió un emotivo homenaje al papa Francisco, quien había popularizado esta expresión. La última aparición pública de este último, la víspera de su muerte, tuvo lugar durante la bendición Urbi et Orbi del Domingo de Pascua del año anterior, el 20 de abril de 2025.

"Nos acostumbramos a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes», afirmó León XIV, "indiferentes ante la muerte de miles de personas", pero también "ante las repercusiones del odio y las divisiones que siembran los conflictos" y "ante las consecuencias económicas y sociales que estos generan y que, sin embargo, todos sentimos". "Todos tenemos miedo a la muerte y, por miedo, apartamos la mirada, prefiriendo no ver", aseguró. Como remedio, citó a san Agustín: "Si tienes miedo a la muerte, ¡ama la resurrección!"

Una "vigilia de oración por la paz" el 11 de abril

«La paz que Jesús nos da no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno», concluyó el Papa. Invitó a todos los cristianos a unirse a una «vigilia de oración por la paz» que se celebrará en la basílica de San Pedro el sábado 11 de abril, durante la cual rezará para que Dios conceda la paz «a este mundo afligido por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia».

A continuación, el Papa quiso transmitir sus felicitaciones de Pascua en diferentes idiomas, como solían hacer Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero no el Papa Francisco. «¡Feliz Pascua! Llevad a todos la alegría de Jesús resucitado y presente entre nosotros», declaró en francés, dirigiendo también este mismo mensaje en italiano, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino y latín.