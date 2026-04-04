León XIV participó en su primer Vía Crucis en el Coliseo

El 3 de abril de 2026, León XIV participó por primera vez en su pontificado en el Vía Crucis de Roma. Este acto devocional, que conmemora los últimos momentos de la vida de Jesús, tuvo lugar, como cada Viernes Santo, en el Coliseo, ante una gran multitud.

Acompañado de más de 30.000 romanos congregados alrededor del Coliseo, León XIV cargó la cruz durante su primer Vía Crucis como pontífice

El Papa inició este Vía Crucis dentro de los muros del Coliseo. Para la ocasión, el anfiteatro romano, símbolo del martirio de los primeros cristianos, estaba vacío e iluminado por antorchas y una cruz hecha de antorchas.

El pontífice estadounidense cargó la cruz solo durante las catorce estaciones, algo que no se había hecho desde los primeros años del pontificado de Juan Pablo II. En cada estación, se leyó una meditación escrita por el padre Francesco Patton, antiguo Custodio de Tierra Santa.

Según las autoridades locales, más de 30.000 romanos se habían congregado alrededor del Coliseo. El alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, y el cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma, estuvieron presentes, como es tradición.

La multitud siguió el recorrido del pontífice estadounidense durante poco más de una hora en un ambiente ferviente. León XIV concluyó este Vía Crucis con una bendición frente al Coliseo, desde una terraza con vistas a la multitud.

En los últimos años, el Vía Crucis en Roma se había celebrado sin la presencia del Papa: desde 2023, el Papa Francisco había tenido que renunciar a participar cada Viernes Santo por motivos de salud.