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León XIV participó en su primer Vía Crucis en el Coliseo

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 04/04/26
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Acompañado de más de 30.000 romanos congregados alrededor del Coliseo, León XIV cargó la cruz durante su primer Vía Crucis como pontífice

El 3 de abril de 2026, León XIV participó por primera vez en su pontificado en el Vía Crucis de Roma. Este acto devocional, que conmemora los últimos momentos de la vida de Jesús, tuvo lugar, como cada Viernes Santo, en el Coliseo, ante una gran multitud.

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Tags:
papa leon xivsemana santavia crucis
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