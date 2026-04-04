Cyprien Tansi, la esperanza de un primer santo nigeriano

<em>¿Cuándo tendrá Nigeria un santo? Con sus 35 millones de católicos, Nigeria aún espera a su primera figura canonizada. La historia de Cyprien Tansi, un sacerdote trapense del siglo XX beatificado el 22 de marzo de 1998, podría cambiarlo todo para la Iglesia en el país más poblado de África</em>

Con 35 millones de católicos y una sólida tradición religiosa, Nigeria es un gigante de la fe. Sin embargo, aún no hay ningún santo nigeriano a la vista. Esta situación podría cambiar pronto con la posible canonización de Cyprien Tansi, un sacerdote trapense del siglo XX beatificado por Juan Pablo II el 22 de marzo de 1998.

Un ministerio fructífero

Iwene Tansi nació en 1903 en el sur de Nigeria. Creció en una familia animista y se convirtió gracias al contacto con misioneros. Bautizado a los nueve años, inmediatamente comenzó a compartir el Evangelio con otros niños, dando testimonio de su fe con alegría.

Tras servir como catequista, ingresó en el seminario menor y fue ordenado sacerdote en 1937. Se dedicó entonces especialmente a los jóvenes, pero también a las parejas y a la defensa de la dignidad de la mujer. Su ministerio fue fructífero. Sin embargo, sentía una creciente vocación a la vida monástica. En 1950, viajó a Inglaterra, al monasterio trapense de Mount Saint Bernard en Leicester, donde recibió el nombre de "Cyprien". Falleció en enero de 1964 y sus restos fueron repatriados a Nigeria en 1986. Sesenta años de vida dedicados a los demás y a la Iglesia.

Una multitud de aproximadamente dos millones de personas da la bienvenida al papa Juan Pablo II a su llegada, el 22 de marzo, a la ciudad de Onitsha, en el sur de Nigeria, para celebrar la misa de beatificación del padre Cyprien Michael Iwene Tansi. GERARD JULIEN / AFP

"Verlo celebrar la misa era un sermón en sí mismo."

Uno de sus más fervientes defensores, el cardenal Francis Arinze, de 93 años, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, conocía bien al padre Cipriano. Lo bautizó y le enseñó a oficiar la misa. "Verlo celebrar la Eucaristía era un sermón en sí mismo", recordó en una entrevista con EWTN News en enero de 2026.

El cardenal destacó la reputación de santidad que ya rodeaba al padre Cipriano en vida. El beato "dormía sobre piedras y comía muy poco", pero irradiaba una "alegría contagiosa" que atraía a los jóvenes al sacerdocio.

El padre Cyprien no era un místico sedentario. Apóstol, viajó por selvas y caminos en bicicleta para difundir el Evangelio. Entre los frutos apostólicos de su vida misionera se encuentran "doscientos sacerdotes de estas regiones: tres o cuatro obispos, un cardenal, monjas y más de doscientos seminaristas", explica el cardenal.

Beatificado por Juan Pablo II en 1998 ante más de dos millones de fieles, se convirtió en el primer africano occidental en recibir este honor. Su festividad se celebra el 20 de enero. Hoy, solo un milagro atestiguado lo separa de la canonización.

La esperanza de la Iglesia nigeriana

El cardenal Arinze cree que la Conferencia Episcopal Nigeriana no está dando prioridad a los procedimientos de canonización, que requieren tiempo y rigor. En 2023, se abrió la causa de Vivian Ogu, una niña católica nigeriana de 14 años asesinada en 2009 tras negarse a someterse a violencia sexual.

A pesar de la esperanza que la futura canonización del padre Cyprien representa para la Iglesia nigeriana, el cardenal advierte contra centrarse únicamente en las causas de sacerdotes o monjas. "Si solo se beatifica a miembros del clero, da la impresión de que para ser un buen cristiano hay que pertenecer a la Iglesia", declaró a EWTN News.