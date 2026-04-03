Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Viernes Santo: sobriedad marcan la primera “Pasión” del pontificado de León XIV

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Postración de León XIV, Viernes Santo, 3 de abril de 2026

Captura de pantalla de YouTube / Vatican News

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 03/04/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
León XIV presidió la celebración de la Pasión en la Basílica de San Pedro con gran sencillez

En este Viernes Santo, día que conmemora la condena, agonía y muerte de Jesús para los cristianos, León XIV presidió la celebración de la Pasión en la Basílica de San Pedro en Roma el 3 de abril de 2026. Esta fue la primera Semana Santa para el pontífice peruano-estadounidense, quien realizó los ritos de postración y veneración de la cruz. Sin embargo, no pronunció la homilía, como es costumbre que haga cada año el Predicador de la Casa Pontificia, actualmente el padre Roberto Pasolini.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivsemana santaViernes Santo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día