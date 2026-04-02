¿Son distintos los Padres de la Iglesia y los del Desierto?

¿Quiénes son esos autores a los que se denomina "padres de la Iglesia" o "padres del desierto"? Dos categorías diferentes pero que a veces se confunden

¿Conoces la palabra "apoftegma"? Por desgracia, hoy en día se usa poco, ya que es sinónimo de "sentencia", un término mucho más sencillo pero menos divertido. El uso seguramente más común, aunque esto es relativo, de este término de origen griego es atribuirlo a los "Padres del Desierto" - ya veremos la diferencia con los Padres de la Iglesia - , desde que en el siglo V de nuestra era se recopiló un conjunto de sus preceptos o anécdotas en un mismo códice, los Apoftegmas de los Padres del desierto.

Un ejemplo, entre tantos otros del mismo tipo: "Quien permanece en el desierto y vive en recogimiento se libera de tres luchas, las del oído, la charlatanería y la vista; ya solo tiene que lidiar con una, la del corazón".

El autor de esta frase es el famoso san Antonio, el primero de su nombre, cuya festividad se celebra el 17 de enero en la Iglesia latina, también conocido como Antonio el Grande, Antonio de Egipto o Antonio del desierto. La vida de este ermitaño fue narrada a mediados del siglo IV por el obispo de Alejandría, Atanasio.

Permitido en todo el Imperio romano desde el edicto de Milán, en el año 313, el culto cristiano ya no era objeto de persecuciones. Deseosos de vivir el Evangelio de forma radical, algunos cristianos se instalaron en el desierto, primero en la Tebaida, pero también en Siria, Palestina o el Sinaí. Estos anacoretas, "retirados del mundo", vivían así a solas con Dios, rezando y trabajando el mimbre para evitar las malas distracciones.

Los padres del desierto: maestros y discípulos

Los Padres del Desierto son, pues, hombres —y mujeres, las "Madres del Desierto"— que siguen una regla y viven una forma de eremitismo comunitario, ya que los maestros instruyen a los discípulos que acuden a ellos. Reunidos en torno a un oasis, celebrando juntos la misa, estos primeros monjes y monjas meditan las Escrituras y atraen por el ejemplo de su vida.

Además de Antonio, se conoce a Evagrio el Póntico, Hilarión, Casiano, etc. Las madres, menos conocidas o menos numerosas, se llaman Teodora, Sinclética o Melania.

No hay que confundir a estos padres con otros padres que, en algunos casos, son contemporáneos suyos: los "Padres de la Iglesia". La denominación, de época moderna, tiene definiciones más o menos amplias. Se puede decir, sin simplificar demasiado, que son todos los autores que permitieron, en los primeros siglos del cristianismo, formar la teología cristiana. Meditaron la Palabra de Dios, utilizaron la filosofía griega y escribieron tratados que, aún hoy, permiten expresar en qué cree la Iglesia.

Los Padres de la Iglesia: teólogos, también para nuestros días

Por lo general, se considera que la literatura patrística, como se la denomina tradicionalmente, abarca desde mediados del siglo II, con Justino de Nápoles o Ireneo de Lyon, hasta Juan Damasceno o Isidoro de Sevilla en el siglo VI. Algunos patrólogos, otro término especializado, la extienden hasta el siglo VIII.

La edad de oro de los Padres de la Iglesia podría situarse en los siglos IV y V, con los debates de los teólogos más eminentes para los concilios de Nicea (325), Constantinopla I (381), Éfeso (431) y Calcedonia (451).

Aparte de estos criterios cronológicos, los padres son seleccionados por la aprobación de su doctrina, al menos en lo esencial, y aunque su vida no siempre haya sido un modelo, como en el caso de Tertuliano u Orígenes, que sin embargo son muy reconocidos.

Los escritos de muchos de estos obispos, o en ocasiones de estos laicos, han suscitado un nuevo interés en la Iglesia desde la primera mitad del siglo pasado.

Este redescubrimiento ha ido acompañado de un inmenso esfuerzo de traducción y edición crítica, en particular en la colección "Fuentes cristianas", fundada por los jesuitas, especialmente Jean Daniélou y Henri de Lubac, en 1942.