Esta hermosa tradición celebra su 40 aniversario en el Vaticano

En el Vaticano, la Plaza de San Pedro se engalana con miles de flores para la Pascua a partir del Jueves Santo. Donadas anualmente por los Países Bajos, estas decoraciones transforman la explanada de la basílica en un jardín al aire libre, perpetuando una tradición que este año celebra su 40 aniversario

¡La Plaza de San Pedro se renueva! Con motivo de la Pascua, el Vaticano se prepara para inaugurar, a partir de este jueves 2 de abril, un vibrante despliegue de color y belleza. Como cada año desde hace cuarenta años, la plaza frente a la Basílica de San Pedro se transformará en un auténtico jardín al aire libre. Esta tradición, ya consolidada, es posible gracias a la generosidad de los Países Bajos, que anualmente proporcionan estas espléndidas decoraciones florales a la Santa Sede.

Los horticultores holandeses, fieles a esta tradición, donarán aproximadamente 75.000 flores este año, según un comunicado de prensa de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta impresionante cifra se suma a la generosidad de años anteriores, tras las 30.000 flores donadas en 2024 y las 80.000 de 2025. El arreglo floral abarcará casi 170 metros cuadrados, creando un ambiente luminoso y festivo en la plaza.

Flores benditas antes de la instalación

La decoración de este año estará a cargo del decorador holandés Piet van der Burg, en colaboración con los equipos del Departamento de Jardines y Medio Ambiente de la Ciudad Papal. Para crear este espectáculo, se utilizarán 65 000 bulbos de tulipanes, narcisos y jacintos, junto con casi 8000 flores cortadas como rosas, delfinios, crisantemos, gerberas y anturios. Miles de violetas blancas, azaleas y ramas de sauce, plumosa y eucalipto completarán la escena, creando un arreglo exuberante y a la vez delicado.

Antes de su partida hacia el Vaticano, todas estas flores fueron bendecidas el 31 de marzo en el famoso parque floral de Keukenhof en Lisse por el obispo de Rotterdam, Su Excelencia Mons. Johannes Harmannes Jozefus van den Hende, presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos.

Esta abundancia floral forma parte de los preparativos para la Semana Santa. De hecho, el Domingo de Ramos, celebrado el 29 de marzo, se conmemoró en la Santa Sede con la distribución de 120 palmeras y 120.000 ramas de olivo, donadas por la Asociación Nacional Città dell'Olio de la región de Umbría, en Italia. Los fieles también recibieron palmeras datileras de las Islas Canarias (Phoenix canariensis) y los tradicionales palmurelli, bendecidos unos días antes en la Catedral de San Siro, en Sanremo.

Los orígenes de la tradición

Esta tradición, que este año celebra su 40.º aniversario, se remonta a San Tito Brandsma, sacerdote carmelita y mártir. Este sacerdote y periodista neerlandés pidió a la prensa católica de su país en 1940 que no difundiera propaganda nazi tras la invasión de los Países Bajos. Arrestado y deportado, fue asesinado en el campo de concentración de Dachau, en Alemania, en 1942. Fue canonizado el 15 de mayo de 2022.

La tradición de las flores holandesas comenzó con la beatificación de Tito Brandsma por el Papa Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1985. Desde entonces, en cada festividad importante, y especialmente en Pascua, las empresas holandesas han obsequiado estos arreglos florales al Vaticano.