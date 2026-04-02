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El lavatorio de pies “purifica nuestra imagen de Dios”, declaró León XIV

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 02/04/26
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Durante la Misa, León XIV lavó los pies de doce sacerdotes, afirmando que "dejarse servir por el Señor es […] una condición para servir como Él lo hizo"

"Ante una humanidad postrada, ante innumerables ejemplos de brutalidad, arrodillémonos también nosotros como hermanos y hermanas de los oprimidos", declaró León XIV el Jueves Santo, 2 de abril de 2026, al reanudar la celebración de la Misa de la Última Cena en la Basílica de San Juan de Letrán, que había sido abandonada por Francisco. Durante la Misa, el papa estadounidense lavó los pies de doce sacerdotes, afirmando que "dejarse servir por el Señor es […] una condición para servir como Él lo hizo".

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Tags:
jueves santopapa leon xivsemana santa
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