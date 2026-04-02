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“El bien no puede resultar del abuso de poder”, declaró León XIV durante la Misa Crismal

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TIZIANA FABI | TIZIANA FABI

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I.Media - publicado el 02/04/26
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Rodeado de los sacerdotes de Roma, el Papa León XIV celebró la Misa crismal e invitó a los sacerdotes a seguir su misión cristiana en comunión con los demás

"No hay buenas noticias para los pobres si nos acercamos a ellos con los símbolos del poder", declaró el Papa León XIV durante la Misa Crismal celebrada este Jueves Santo, 2 de abril de 2026, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. "Son los santos quienes hacen la historia", aseguró a los sacerdotes de la Diócesis de Roma, exhortándolos a abrazar tres dimensiones esenciales de la misión cristiana: la abnegación, el encuentro y la cruz del rechazo y la violencia.

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