"No hay buenas noticias para los pobres si nos acercamos a ellos con los símbolos del poder", declaró el Papa León XIV durante la Misa Crismal celebrada este Jueves Santo, 2 de abril de 2026, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. "Son los santos quienes hacen la historia", aseguró a los sacerdotes de la Diócesis de Roma, exhortándolos a abrazar tres dimensiones esenciales de la misión cristiana: la abnegación, el encuentro y la cruz del rechazo y la violencia.

Rodeado de los sacerdotes de Roma, el Papa León XIV celebró la Misa crismal e invitó a los sacerdotes a seguir su misión cristiana en comunión con los demás

Rodeados por su obispo, el Papa León XIV, los cientos de sacerdotes de la Diócesis de Roma renovaron sus votos sacerdotales durante la Misa. En este día, que conmemora la fiesta de los sacerdotes en todo el mundo, el Papa también consagró el óleo utilizado para la unción de los enfermos, así como el Santo Crisma, el óleo que se utilizará durante todo el año para los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el Orden Sacerdotal, y para la consagración de iglesias y altares en la diócesis.

En su homilía, León XIV reflexionó sobre "la misión a la que Dios nos consagra como Pueblo que le pertenece". Subrayó que, si bien cada persona participa en la misión cristiana "según su propia vocación", esto nunca puede hacerse "sin los demás, [...] descuidando o rompiendo la comunión".

La misión cristiana, explicó el obispo de Roma, "requiere ante todo desapego, es decir, el riesgo de abandonar lo familiar y seguro para aventurarse en lo nuevo". Animando a los sacerdotes a "arriesgarse", les pidió que "reflexionaran sobre el pasado sin dejarse aprisionar por él" para que "ningún lugar se convierta en un recinto, ninguna identidad en una guarida".

"El abuso de poder no puede traer nada bueno"

El segundo aspecto de la misión, continuó el Papa, es el "encuentro", porque "el amor solo es verdadero si está desarmado". Reconoció que "a lo largo de la historia, la misión se ha visto a menudo distorsionada por lógicas de dominación, completamente ajenas al camino de Jesucristo". Citando a Juan Pablo II, recordó a los sacerdotes que, como miembros de la Iglesia, cargan con "el peso de los errores y faltas de quienes nos precedieron".

"No hay buenas noticias para los pobres si nos acercamos a ellos con los símbolos del poder", insistió el jefe de la Iglesia Católica. "Ni en el ámbito pastoral ni en el social y político puede surgir el bien del abuso de poder", enfatizó.

"Somos huéspedes", afirmó el Papa, criticando la "ocupación imperialista" del mundo y citando como ejemplo el "enfoque discreto" y la lógica de la inculturación defendidos por los "grandes misioneros". "Para acoger, debemos aprender a dejarnos acoger", enfatizó, afirmando que "incluso los lugares donde la secularización parece más avanzada no son tierras para conquistar o reconquistar".

"Son los santos quienes hacen la historia"

El pontífice luego describió la tercera y última característica de la misión: "La dramática posibilidad de incomprensión y rechazo" a la que pueden enfrentarse los cristianos. "La cruz forma parte de la misión", explicó, reconociendo que, por lo tanto, su deber puede parecer "amargo y aterrador".

Sin embargo, León XIV enfatizó que, ante la persecución, el envío de misioneros se convierte también en una labor "más libre y liberadora", porque "se expone la violencia que hasta ahora ha sido ley". Citando a San Óscar Romero, el obispo salvadoreño asesinado durante la misa en 1980 por su defensa de los pobres, el Papa destacó la fortaleza que le había otorgado su fe en el martirio.

"Son los santos quienes hacen la historia", les dijo León XIV a los sacerdotes. Al renovar sus votos sacerdotales, les pidió que superaran "el sentimiento de impotencia y el miedo", asegurándoles que "en esta hora oscura de la historia, a Dios le ha placido enviarnos a difundir la fragancia de Cristo donde reina el hedor de la muerte".