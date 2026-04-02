¿Es cierto que, cuando tenemos hambre, "no somos nosotros mismos"? Al contrario de lo que nos sugieren los anuncios y nuestros hábitos, la respuesta no es tan obvia

Cada vez son más los estudios —y las experiencias de las personas— que demuestran que el ayuno puede ser mucho más que una simple moda dietética, un ayuno por motivos de salud o una práctica religiosa por obligación, por así decirlo. Puede convertirse en un espacio en el que… empezamos a ver con mayor claridad.

¿El hambre afecta a la concentración? Es (casi) un mito

Durante años se ha creído que no comer provoca una disminución de la concentración, irritabilidad y "niebla mental". Sin embargo, un amplio análisis de estudios realizado por investigadores de la Universidad de Auckland revela algo sorprendente: en adultos sanos, el ayuno no deteriora las capacidades cognitivas. En resumen: se puede dejar de desayunar y seguir pensando con claridad.

Es más, en algunas situaciones, las personas que ayunaban incluso se desenvolvían un poco mejor. ¿La excepción? Cuando las tareas tenían que ver con la comida: entonces el hambre se hacía notar y distraía. Esta es una pista importante: el ayuno no "apaga" nuestra mente, sino que más bien… dirige su atención.

Un cambio importante

Tras varias horas sin comer, el organismo empieza a funcionar de otra manera. En lugar de glucosa, utiliza los llamados cuerpos cetónicos, una fuente alternativa de energía. Es precisamente este momento el que muchas personas describen como la transición de la "pesadez" a la ligereza.

Algunos lo llaman incluso "el flujo del ayuno", un estado en el que los pensamientos se vuelven más claros y las acciones más sencillas.

Como dice una de las benedictinas que dirige los retiros de Cuaresma: al cabo de unos días llega un momento en el que "todo se vuelve más fácil". Y una simple manzana sabe como nunca antes.

El ayuno agudiza los sentidos

No es solo una metáfora. El ayuno realmente cambia la forma en que percibimos el mundo. Los sabores se vuelven más intensos. Los olores, más nítidos. Pero eso es solo el principio. En el silencio que se produce cuando dejamos de buscar más aperitivos (y, a menudo, más estímulos), empezamos a notar algo más: nuestros propios pensamientos, emociones y deseos.

En la tradición espiritual se dice que el ayuno:

Calma

Ordena,

Ayuda a verse a uno mismo con sinceridad.

No se trata de "no comer nada". Se trata de hacer espacio para lo que es más importante.

El ayuno es un retorno a uno mismo

Antonio Guillem | Shutterstock

Ya la mística medieval Hildegarda de Bingen veía en el ayuno algo más que una práctica al servicio de la salud y la religiosidad. Para ella, era un tiempo para recuperar el equilibrio: del cuerpo, la mente y el espíritu.

¡Esto sigue siendo muy actual!