Semana Santa con Aleteia (DESCARGABLE)

Aleteia acompaña tu camino, especialmente, durante los días más grandes dentro de la fe católica. Descarga un cuadernillo y vive el triduo con nosotros

La Semana Santa es también llamada la "Semana Grande" por una razón. Durante los días del triduo viviremos los grandes misterios de nuestra fe. Es sencillo, sin todo lo que viviremos durante estos días, nuestra fe no tendría sentido.

Sin embargo, sabemos que el ritmo de nuestra vida no siempre nos permite hacer largas pausas para meditar y habitar el silencio. Por ello, Aleteia ha preparado una pequeña herramienta espiritual: un ebook de reflexiones, descargable desde tu correo electrónico.

¿Cómo funciona?

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Cada día tendrás una oración, una lectura y una serie de preguntas que guiarán tu meditación. Para realizar este ejercicio solo necesitas un espacio tranquilo que te permita entrar en oración y seguir las reflexiones preparadas por el padre Gustavo Márquez.

¿Dónde conseguirlo?

Este ebook forma parte de nuestro agradecimiento a quienes hacen posible la misión de Aleteia. Es un contenido que ofrecemos exclusivamente a nuestros donantes, como una manera concreta de acompañar también su camino de fe.

Para recibirlo, basta con realizar una donación en el marco de nuestra campaña de Cuaresma. Una vez hecha, el enlace de descarga te será enviado en el correo de confirmación.