Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Jueves Santo: El Papa León XIV lavará los pies de doce sacerdotes romanos

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-epiphany-closes-holy-door-jubilee2025

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 01/04/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
León XIV lavará los pies de doce sacerdotes, entre ellos, once ordenados por él, en San Juan de Letrán

El Papa León XIV lavará los pies de doce sacerdotes de la diócesis de Roma durante la Misa del Jueves Santo que se celebrará en la Basílica de San Juan de Letrán a las 17:30 horas del 2 de abril de 2026, según anunció el Vicariato de Roma el 1 de abril. Este gesto de cercanía con sus colaboradores más cercanos, entre ellos once jóvenes ordenados por él, confirma su deseo de sanar las heridas de un sacerdocio que ha sido puesto a prueba.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
jueves santopapa leon xivsemana santa
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día