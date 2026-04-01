Jueves Santo: El Papa León XIV lavará los pies de doce sacerdotes romanos

El Papa León XIV lavará los pies de doce sacerdotes de la diócesis de Roma durante la Misa del Jueves Santo que se celebrará en la Basílica de San Juan de Letrán a las 17:30 horas del 2 de abril de 2026, según anunció el Vicariato de Roma el 1 de abril. Este gesto de cercanía con sus colaboradores más cercanos, entre ellos once jóvenes ordenados por él, confirma su deseo de sanar las heridas de un sacerdocio que ha sido puesto a prueba.

León XIV lavará los pies de doce sacerdotes, entre ellos, once ordenados por él, en San Juan de Letrán

El lavatorio de pies es un ritual que suele realizar el sacerdote que celebra la Misa el Jueves Santo, en memoria de Jesús lavando los pies de los doce apóstoles en la víspera de su Pasión, antes de la Última Cena. Originario de la Gran Bretaña del siglo V, ha sido practicado por los papas en Roma desde al menos el siglo XII.

Este Jueves Santo, León XIV lavará los pies de doce sacerdotes en la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de Roma. Once de ellos fueron ordenados el 31 de mayo por el papa estadounidense, y el duodécimo, el padre Renzo Chiesa, es el director espiritual de los futuros sacerdotes en el Pontificio Seminario Romano.

Un regreso después de Francisco

A lo largo de su pontificado, Francisco optó por romper con la tradición y no celebrar la Misa de la Cena del Señor en San Juan de Letrán. En cambio, visitó centros penitenciarios en varias ocasiones, donde lavó los pies de los presos.

El papa Francisco en la prisión de mujeres de Rebibbia, en Roma, donde realizó el «lavatorio de pies» a las reclusas durante una visita privada en el marco del Jueves Santo de 2024 Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP

En 2020, durante el Jueves Santo celebrado en el Vaticano en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19, el Papa Francisco no lavó los pies para respetar las medidas sanitarias. Sin embargo, en su homilía, hizo hincapié en rendir homenaje a los sacerdotes, invitándolos a permitir que Cristo les lavara los pies.

Otro caso excepcional ocurrió en 2021, cuando el papa argentino celebró la Última Cena en la casa del cardenal Angelo Becciu, quien entonces se encontraba en desgracia. Becciu fue condenado en 2023 a cinco años y medio de prisión en primera instancia tras un importante juicio financiero en el Vaticano. Sin embargo, debido a irregularidades procesales, el Tribunal de Apelación del Vaticano decidió reiniciar el juicio desde el principio.

Finalmente, el 17 de abril de 2025, Jueves Santo, Francisco hizo una breve visita a la prisión Regina Coeli en Roma, a pesar de su delicado estado de salud. Esta fue su última visita fuera del Vaticano antes de su fallecimiento el 21 de abril.

Apoyando a los sacerdotes

La decisión del papa de lavar los pies de los sacerdotes no ha sido explicada por el Vicariato de Roma. Sin embargo, esto marcó un claro distanciamiento del estilo impuesto por su predecesor. Este último había hecho de la lucha contra el clericalismo —la práctica de idealizar al clero— un eje central de su pontificado, incluso si ello implicaba a veces maltratar a los sacerdotes.

"Puedo asegurarles que los amo, que solo deseo entrar a su servicio y poner a su disposición todas mis pobres fuerzas, las pocas que tengo y las pocas que soy", había declarado León XIV a los sacerdotes de su diócesis cuando tomó posesión de San Juan de Letrán el 25 de mayo.