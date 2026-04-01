Haz que el Triduo Pascual sea significativo para los niños

Te presentamos una forma de vivir este tiempo litúrgico del Triduo Pascual, sin grandes preparativos, pero que cumple el objetivo de recordar la historia a los más pequeños

Ser madre católica en la era de Instagram y Pinterest puede ser difícil. Ves a todas las mamás publicando materiales especiales para conmemorar el Triduo Pascual, así como otras las festividades, y te sientes inadecuada por tu dificultad para hacer manualidades con temática litúrgica. Pero ahí es cuando podemos recordar que las generaciones anteriores criaron a niños católicos sin adornos.

Por lo tanto, te compartimos los mejores consejos sobre cómo celebrar con los niños la Semana Santa, la Pascua y otras grandes fiestas de la Iglesia.

1 Asegúrate de que conozcan la historia

¿Saben realmente tus hijos que Dios se hizo hombre y murió por ellos y por todos? ¿Saben que Dios hizo esto para abrir las puertas del cielo, para que algún día todos podamos reunirnos con Él, porque nos ama más de lo que podemos imaginar?

Un consejo es leer libros ilustrados sobre la Pascua con los más pequeños. Para los niños más grandes, se les puede reeler juntos en casa las lecturas de la misa. Así los niños tienen tiempo para reflexionar y orar sobre ellas en un ambiente tranquilo y privado.

Estas conversaciones son especialmente importantes durante el Triduo Pascual, el más corto, pero el más profundo de todos los tiempos litúrgicos.

2 Jueves Santo

El Jueves Santo es el día en que Cristo instituyó la Sagrada Eucaristía en la Última Cena. Por lo tanto, este es un día en el que hablamos de lo que significa para nosotros la Sagrada Comunión. Aquellos que ya la han recibido pueden mencionar por qué están agradecidos por este sacramento. Otra actividad significativa es lavarse los pies unos a otros, tal como lo hizo Jesús en la Última Cena con sus discípulos.

4 Viernes Santo

Pueden rezar el Vía Crucis todos juntos el Viernes Santo. También venerar un crucifijo. Cada miembro de la familia besa la cruz mientras reza: "Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo". Pueden hornear juntos panecillos con forma de cruz o una corona de espinas de chocolate el Viernes Santo.

5 Sábado Santo

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El Sábado Santo parece un largo día de espera entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Afortunadamente, hay mucho que hacer ese día. Estaremos limpiando la casa y cocinando para prepararnos para la fiesta de Pascua.

Este es el día en que, tradicionalmente, pintamos los huevos de Pascua y hablamos sobre el simbolismo de los huevos como señal de renacimiento. ¡También pueden disfrutar de algunos de los panes de Pascua! Aquí te compartimos la receta completa:

Por la noche, leemos algunos de esos libros ilustrados de Pascua y gritamos alegremente: "¡Aleluya! Ha resucitado".