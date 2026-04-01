Arte para contemplar el amor de Jesús en la Última Cena

Obras contemporáneas para vivir más el Jueves Santo

CUARESMA 2026

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El día antes de morir, Jesús invitó a sus discípulos a una Última Cena en una casa de Jerusalén conocida como el Cenáculo.

Ese encuentro fraterno de Jesús con sus amigos más cercanos ha inspirado a artistas de todas las épocas, entre ellos el compositor Maurice Duruflé:

“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin”, relata el Evangelio según san Juan.

Y describe cómo durante la cena, Jesús se levantó de la mesa, lavó los pies a sus discípulos -aunque al principio Pedro se opusiera- y les pidió que ellos hicieran lo mismo los unos con los otros.

Duruflé versiona a un antiguo himno cristiano típico del Jueves Santo que responde (en latín) a una pregunta que surge una y otra vez, especialmente en los momentos difíciles: ¿dónde está Dios?

Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. El amor de Cristo nos congregó en uno. Alegrémonos y complazcámonos en Él. Temamos y amemos al Dios vivo. Y amémonos los unos a los otros sinceramente.

Una entrega para la paz

En ese encuentro en el Cenáculo, Cristo no sólo está con los discípulos, sino que “se abre al mundo y dirige la mirada a todos los hombres, invitando a la reflexión, al arrepentimiento y a la paz”.

Eso es lo que la pintora rusa Natalia Tsarkova percibe, y trató de plasmar en su cuadro “La Última Cena”:

Natalia Tsarkova

Durante esa cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y les invitó: “Tomad y comed, esto es mi Cuerpo”.

Después tomó el cáliz diciendo: “Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes”.

Y les pidió: “Haced esto en memoria mía”. Así instituyó en sacramento de la Eucaristía. Y en cada Misa esto es lo que se renueva.

Y la Iglesia católica adora al mismo Cristo en ese pan consagrado por el sacerdote. A veces, lo expone de manera solemne en custodias.

Como la que diseñó el arquitecto Ángel García para Medjugorje, basándose en la secular tradición española y en el arte de los orfebres actuales.

Gran Custodia de Medjugorje Virgen María de Medjugorje FCM | Facebook

“Esta custodia se construye con un pilar edificado sobre el cimiento de los doce apóstoles -destaca García-, y el pilar sostiene en su parte superior la Cruz y la Eucaristía, ofreciendo a todo el mundo su tesoro: Jesús resucitado en la Eucaristía”.

También el cine ha dejado numerosas interpretaciones de la Última Cena en la que Jesús mostró un amor sin límites.