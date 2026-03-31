(VIDEO) ¿Cómo acompañar a los jóvenes en la Iglesia?

El Papa Francisco propone un camino claro: anunciar el amor de Dios y formar comunidades donde los jóvenes puedan vivirlo

Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos. Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.

En su exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa Francisco ofrece una guía concreta para uno de los grandes desafíos actuales: acompañar a los jóvenes en su camino de fe. Más que estrategias complejas, propone volver a lo esencial: el anuncio del amor de Dios y la construcción de relaciones auténticas dentro de la comunidad cristiana.