(VIDEO) ¿Cómo acompañar a los jóvenes en la Iglesia?

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
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En su exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa Francisco ofrece una guía concreta para uno de los grandes desafíos actuales: acompañar a los jóvenes en su camino de fe. Más que estrategias complejas, propone volver a lo esencial: el anuncio del amor de Dios y la construcción de relaciones auténticas dentro de la comunidad cristiana.