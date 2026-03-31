Reza con el Papa: León XIV invita a rezar por los sacerdotes en crisis

La intención de oración del Papa para el mes de abril pone el foco en el acompañamiento humano y espiritual de los presbíteros que atraviesan momentos de dificultad

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

A inicios de Semana Santa, el Papa León XIV da a conocer su intención de oración para el mes de abril, dedicada a los sacerdotes en crisis, abriendo un espacio de reflexión sobre la necesidad de cuidarlos, escucharlos y acompañarlos. A través de la Red Mundial de Oración del Papa -con la campaña “Reza con el Papa”- el Santo Padre invita a los fieles y a las personas de buena voluntad a detenerse un momento en oración, para reconocer y profundizar en que detrás de cada ministerio hay una vida que también necesita cercanía y escucha.

En su oración, el Papa dirige una súplica profunda por los sacerdotes que atraviesan momentos de dificultad: “Cuando la soledad pesa, las dudas oscurecen el corazón y el cansancio parece más fuerte que la esperanza”. León XIV recuerda que los presbíteros “no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo”.

Además, el Pontífice subraya la importancia de redescubrir la dimensión comunitaria del ministerio sacerdotal. En particular, invita a los fieles a “escuchar sin juzgar, agradecer sin exigir perfección y acompañar con cercanía y oración sincera”, reconociendo que el cuidado de los sacerdotes es una responsabilidad compartida por todo el Pueblo de Dios.

En su oración, el Papa pide especialmente que los sacerdotes puedan contar con “amistades sanas, redes de apoyo fraterno” y la gracia de redescubrir la belleza de su vocación.

Sostener fraternalmente a quienes sostienen

El director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el Padre Cristóbal Fones, ha señalado que esta intención de oración le resulta particularmente cercana: “El Papa nos recuerda que tenemos que sostener fraternalmente a quienes sostienen. Yo mismo la siento muy de cerca, por tantos compañeros y amigos sacerdotes que atraviesan momentos difíciles. Es fundamental recordar la importancia del acompañamiento humano, de la amistad sincera y, sobre todo, del sostenimiento en la oración. Los sacerdotes necesitan saber que no están solos”.