“Los Domingos”: Apostamos por la familia como un acto de fe

En entrevista con Aleteia, la directora Alauda Ruiz de Azúa, recientemente galardonada en los Premios Goya, describe cómo fue el proceso de creación de Los Domingos, con motivo de su estreno en cines en México

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Cuando llega el momento en que Ainara debe escoger una carrera universitaria, su elección sorprende y desata discusiones familiares: no quiere ir a la Universidad, sino ser monja de clausura. Los Domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa, ya suma 18 galardones en diferentes premios y festivales internacionales, entre ellos cinco Premios Goya.

Aleteia entrevistó a la directora y guionista, Alauda Ruiz, y a la actriz principal, Blanca Soroa, para conocer más sobre este filme que arrasó en España y que estará disponible en las salas de cine en México a partir del 1 de abril.

Un retrato respetuoso y humano

En diferentes entrevistas, Alauda ha declarado no ser una persona creyente; sin embargo, también aclara que el tema de la vocación religiosa ha despertado su interés desde tiempo atrás. Especialmente por la decisión radical que representa y la corta edad en la que una joven decide ingresar con las religiosas.

“He intentado construir la película explorando qué puede jugar, en lo humano, que lleve a una persona tan joven a, de repente, un día, sentir que su vocación es una orden religiosa de clausura”.

Como resultado, Los Domingos se ha convertido en un filme con una gran diversidad de lecturas y conversaciones entre creyentes y no creyentes. Para la directora, esto no tiene tanto que ver con el tema en sí, sino con la forma en que se ha narrado esta historia. “Haber respetado el viaje emocional de cada personaje, la manera que tienen de ver el mundo, no haber hecho caricaturas ni haber asumido ningún punto de vista”.

Además, añade que “ninguno de los personajes trabaja realmente para dar una lección moral, sino que siguen los recorridos emocionales que yo me encontraba en esas historias que documentaba, están muy pegados a la realidad. Creo que eso también, al final, genera un espacio para que el espectador, de alguna manera, navegue la película”.

David Herranz | David Herranz

La familia y la vocación

Durante el proceso de documentación para escribir esta historia, dos cosas llamaron su atención: el conflicto que estas decisiones generan en la familia, incluso en familias religiosas, y el amor que siempre aparece con fuerza en el camino vocacional.

"Apostamos por las familias al igual que las personas creyentes realizan sus actos de fe"

Por ello, a lo largo de la película, el espectador acompaña el camino de Ainara, que intenta descubrir su propio camino sorteando las tensiones que esto genera en su familia.

“A mí, una idea que me gustaba es que, muchas veces, estas dos cosas son, un poco, actos de fe. O sea, apostamos por las familias al igual que las personas creyentes realizan sus actos de fe. No tenemos garantías realmente”.

Y continúa: “La familia, al final, es un entorno que te toca de una manera azarosa, con el que creces, con el que aprendes a estar; que a veces es estupendo,y a veces no es tan estupendo, pero siempre nos empeñamos en mantener la familia”.

Ahora tras haber realizado Los Domingos, que retrata a la perfección las dinámicas familiares -con sus comidas y sus espacios que son a veces refugios y a veces espacios de gran tensión- Alauda reafirma su sensación de que “la familia es una institución muy compleja” que “puede ser un refugio”, pero que puede vivirse como una cárcel cuando las dinámicas son disfuncionales.

La música

David Herranz | David Herranz

La música coral es otro de los elementos clave de la película. Lo que comenzó como una actividad extraescolar para Ainara, la protagonista, se convirtió en una banda sonora que da mayor profundidad a la trama y destaca su dimensión espiritual.

Blanca Soroa, que pertenece al coro que canta en la película y que se presentó al casting sin saber cuál sería la trama de esta historia, declaró para Aleteia que cantar en el coro fue una de las mejores partes de participar en el proyecto; incluso, confiesa que en ocasiones todavía reproduce la banda sonora en Spotify.

Sobre su personaje y la relación que tiene con su padre (Miguel Garcés), tanto Alauda como Blanca coinciden en una cosa: al ver su camino y el desarrollo de su vínculo, concluyen que la incertidumbre en los afectos dentro de la familia puede llegar a pesar incluso más que la certeza de no ser querido.

Durante el rodaje tuvimos el aprendizaje de que “casi hacía más daño la ausencia que algún tipo de certeza sobre lo que siente un padre sobre ti”, comenta Ruiz de Azúa.