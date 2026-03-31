La semana santa en los pueblos indígenas de México 

Las celebraciones de Semana Santa en los pueblos indígenas de México son testimonio de la fecundidad multiforme del evangelio

CUARESMA 2026

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Cada año los pueblos indígenas de México se unen a las celebraciones de Semana Santa junto con toda la iglesia. Además de vivir la liturgia, la piedad popular es acompañada de ritos propios de su cultura, relacionados con el ciclo de las cosechas.

La historia de un país evangelizado

Los pueblos indígenas son comunidades del México prehispánico que han resistido y luchado frente a múltiples episodios de injusticia e intentos externos de occidentalizar sus formas de vida.

Actualmente representan el 6.1 por ciento de la población nacional y, aunque cada uno nació de diferentes mitologías, comparten entre sí cosmovisiones sobre la forma cíclica de la vida, y la idea de que el mal, al igual que el bien, es necesario para el equilibrio del cosmos.

En la región de la Huasteca, por ejemplo, se rememora el martirio del dios ChicomeXochitl, el niño maíz al que su abuela lo muele en un metate, lo hace tamales, se lo come y entierra los restos, surgiendo así la primera planta de maíz que va a alimentar a los humanos.

Mitos como este permitieron que, al llegar la evangelización en la época colonial, la realidad cristiana de la resurrección y la comunión no fuera del todo ajena.

Durante el siglo XVI en los pueblos del sur y el XVIII en el norte, los misioneros evangelizaron a través de representaciones teatrales (como en el viacrucis) y presentaban la figura de Dios mediante imágenes.

El resultado fue, por una parte, el sincretismo: la fusión de creencias que derivan en una tercera y de la cuál, la iglesia pide no dar lugar en lo que a ella respecta.

Y por otro, la inculturación, el esfuerzo misionero por penetrar el mensaje de Cristo en todas las culturas, en medida que son animadas por la gracia y la fe.

Actualidad

Josh Aguirre | Shutterstock

Hoy en día la Semana Santa es vivida principalmente a través de procesiones, danzas y rezos. Durante el domingo de ramos en la región Huasteca, se decoran ramos asociados al árbol de la vida.

En jueves santo en regiones como la Tarahumara, los danzantes de la comunidad cargan sobre sus hombros a muñecos que representan a los judíos, y dan vueltas alrededor del templo.

En viernes santo, el viacrucis es acompañado por las mismas danzas representando a buenos y fariseos, personajes que antiguamente eran el bien y el mal.

La misión Jesuita

Juseth Zayas participó en las misiones de los jesuitas como pre novicio y convivió con la comunidad de los tzeltales del estado de Chiapas.

Desde su experiencia personal, la inculturación es una línea muy delgada en la que los jesuitas han tratado de mantener los principios de la fe. En la oración y formación el Espíritu de Dios le enseñó a discernir para encontrar la “justa media”, y llevar el mensaje con caridad frente al choque cultural.

“Es como darle de comer a alguien que estaba desnutrido, de a gotitas pequeñas. No le puedes dar alimento fuerte porque le vas a dañar el sistema digestivo. Ellos están más interesados en beber del Agua Viva que nosotros acá”

La mayor parte de los rezos y misas se en su lengua de origen, mientras que los ritos conciliables con el evangelio se mantienen para que poco a poco sean dirigidos a Dios.

“Las confrontaciones (si las hay) suelen caer muy rápido, ellos entienden que esto tiene un fundamento, son muy lógicos y razonados dentro de sus costumbres., entienden que hay una verdad sincera, real en este Dios que es Jesús”