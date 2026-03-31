Juan Pablo II y la encrucijada tecnológica en la que estamos

Al ver la rapidez con la que avanzaba la tecnología al final de su vida, san Juan pablo II nos advirtió que teníamos que tomar una decisión importante

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A veces puede resultar un poco abrumador y, aunque san Juan Pablo II falleció hace más de 20 años, fue capaz de prever con sabiduría las consecuencias de un crecimiento tan rápido, que podrían llevarnos a una encrucijada tecnológica.

Así es, durante los últimos 30 años, la tecnología ha avanzado a un ritmo sin precedentes. Nunca antes la humanidad había sido testigo de avances tecnológicos tan notables en tan poco tiempo.

Por ejemplo, la locomotora se inventó a principios del siglo XIX y pasó un siglo antes de que el automóvil saliera de la cadena de montaje. Antes de eso, la tecnología no solía avanzar durante cientos de años, lo que daba tiempo a los seres humanos para adaptarse y evaluar las nuevas armas y herramientas que se desarrollaban.

Sin embargo, en los últimos años, la tecnología ha crecido a un ritmo exponencialmente más rápido, especialmente con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y su uso casi instantáneo entre todas las grandes empresas tecnológicas en cuestión de semanas.

Encrucijada tecnológica

Curiosamente, sacó a colación el tema de la tecnología durante el Jubileo de los Obispos del año 2000, en una ceremonia en la que realizó un acto público de consagración del próximo milenio a María, Madre de Dios y Reina de la Paz. La consagración tuvo lugar el 8 de octubre, el día siguiente a la festividad de Nuestra Señora del Rosario.

Durante la Consagración, menciona el poder que la tecnología ha otorgado a la humanidad y cómo ese poder debe utilizarse de la manera correcta:

"La humanidad dispone ahora de instrumentos de un poder sin precedentes:

podemos convertir este mundo en un jardín,

o reducirlo a un montón de escombros.

Hemos desarrollado la asombrosa capacidad

de intervenir en las mismas fuentes de la vida:

el hombre puede utilizar este poder para el bien, dentro de los límites de la ley moral,

o puede sucumbir al orgullo miope

de una ciencia que no acepta límites,

sino que pisotea el respeto debido a todo ser humano".

San Juan Pablo II fue testigo de la destrucción que una bomba nuclear podía causar en el mundo, lo que para él constituyó un ejemplo claro del uso de la ciencia y la tecnología sin ningún tipo de discernimiento.

En el mundo actual, la humanidad se enfrenta a esta cuestión al reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial. Las empresas y las potencias mundiales pueden utilizar la inteligencia artificial para el bien de todos, pero, al mismo tiempo, podrían no ponerle "ningún límite", provocando la destrucción de todo lo que conocemos.

Elegir entre el jardín y los escombros

San Juan Pablo II comentó además que nos encontramos en una "encrucijada" crucial, recurriendo a María en este momento de la historia:

"Hoy, como nunca antes en el pasado,

la humanidad se encuentra en una encrucijada.

Y una vez más, oh Virgen Santísima,

la salvación reside plena y exclusivamente en Jesús, tu Hijo.

Es importante que todos demos un paso atrás y evaluemos dónde nos encontramos, y que tomemos buenas decisiones sobre nuestro uso de la tecnología".

La tecnología nos da tanto poder en la palma de nuestras manos. San Juan Pablo nos anima a discernir nuestras intenciones y a no dejar simplemente que la tecnología siga avanzando sin límites.