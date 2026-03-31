¿Dónde ver al Papa León XIV en los oficios de Semana Santa?

La Santa Sede ha publicado las actividades de Semana Santa del Papa León XIV. Para seguir las celebración de los oficios en vivo, te damos toda la información

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La Semana Santa ha comenzado y el Papa León XIV presidirá las celebraciones propias en el Vaticano. En el sitio oficial de la Santa Sede se ha publicado el calendario de actividades de Su Santidad, que comenzarán después de su descanso del martes en Castel Gandolfo.

Quien desee seguir las celebraciones en vivo, puede hacerlo a través del portal de la Santa Sede o en el canal de YouTube de Vatican News.

Por la diferencia de horarios con el Vaticano, como referencia agregamos la hora en que se podrán ver tanto en el centro de México como en Colombia.

Calendario de la Semana Santa 2026

1 Miércoles 1 de abril

Audiencia general a las 10:00 de la mañana en la plaza de San Pedro (2:00 de la mañana, hora de México, 3:00 a.m., hora Colombia).

2 Jueves Santo, 2 de abril

León XIV celebra la Misa Crismal a las 9:30 de la mañana en la Basílica de San Pedro (1:30 de la mañana, hora de México, 2:30 a.m., hora Colombia).

A las 5:30 de la tarde, León XIV presidió la Misa de la "Cena del Señor" en la Basílica de San Juan de Letrán (9:30 de la mañana, hora de México, 10:30 a.m., hora Colombia).

3 Viernes santo, 3 de abril

5:00 de la tarde, celebración de la "Pasión del Señor" en la Basílica de San Pedro (9 de la mañana, hora de México, 10:00 a.m., hora Colombia).

9:30 de la noche, Vía Crucis en el Coliseo, donde León XIV cargará la cruz durante la procesión (1:15 de la tarde, hora de México, 2:15 p.m., hora Colombia).

4 Sábado santo, 4 de abril

León XIV preside la vigilia pascual a las 9 de la noche en la Basílica de San Pedro (1 de la tarde, hora de México, 2 p.m., hora Colombia).

5 Domingo de Resurrección, 5 de abril

Celebración de la Pascua.

León XIV celebra la misa a las 10:15 de la mañana en la Plaza de San Pedro (2:15 de la mañana, hora de México, 3:15 a.m., hora Colombia).