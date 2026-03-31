Antonio Banderas sobre el significado de la Semana Santa

Para el actor de Hollywood, Antonio Banderas, la Semana Santa no es nostalgia, sino identidad, algo que se vive y a lo que se vuelve. Aquí narra su testimonio

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Hay algo discretamente cautivador —e inspirador— en ver a Antonio Banderas alejarse del mundo que lo hizo famoso. Durante la mayor parte del año, su vida transcurre entre platós de cine, estrenos y el reconocimiento internacional. Y, sin embargo, cuando comienza la Semana Santa, regresa a Málaga, España. La estrella de Hollywood no vuelve por las apariencias ni por el espectáculo. Vuelve para ocupar su lugar, allí donde pertenece.

Desde hace más de 20 años, Banderas forma parte de la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores, recorriendo en procesión las calles de su ciudad natal. Es un compromiso que se ha mantenido firme a pesar de la distancia que ha creado su carrera. Y cuando habla de ello, algo cambia. El lenguaje se vuelve más sencillo, más arraigado, casi instintivo.

"Más que la cofradía, me conecta con mi tierra, mis raíces, mi identidad", explicó recientemente en una entrevista con La Vanguardia. Es una frase sencilla, pero tiene peso. Especialmente viniendo de alguien cuya vida podría haberse alejado fácilmente de todo eso.

La Semana Santa de Málaga no es solo un evento. Es una de las expresiones más importantes de fe y cultura en España, donde comunidades enteras se reúnen para acompañar las procesiones que relatan la Pasión de Cristo. Las imágenes que se llevan por las calles no son solo objetos de devoción; forman parte de una tradición viva, forjada por siglos de fe, memoria y experiencia compartida.

La Semana Santa en España y otros países

JORGE GUERRERO | JORGE GUERRERO

Las celebraciones de la Semana Santa en los países de tradición católica están vinculadas a las liturgias, pero también rinden homenaje a momentos y personajes concretos, especialmente a la Virgen María. Por ejemplo, puede haber una procesión centrada en los instrumentos de la Pasión: los clavos, la corona de espinas y el pilar donde Cristo fue azotado.

Hay procesiones para acompañar al Cristo muerto (representado con una estatua) de una iglesia a otra, tal y como su cuerpo habría sido llevado al sepulcro a última hora de la tarde del Viernes Santo. Otras procesiones pueden representar el encuentro entre Jesús y María, representados en dos estatuas que avanzan una hacia la otra hasta encontrarse.

Las procesiones van acompañadas de música conmovedora o del ritmo de los tambores, y generalmente de velas. Quienes llevan las estatuas (a menudo extremadamente pesadas) consideran su participación tanto un honor como una expresión espiritual.

Uno de los elementos más característicos y notables de las procesiones es la vestimenta que llevan quienes participan en ellas. Dependiendo de la devoción, las mujeres pueden ir vestidas de negro, con un velo de encaje que cubre la cabeza, una mantilla. Otras veces, la vestimenta refleja la penitencia, y los rostros de los participantes quedan cubiertos con capuchas largas y puntiagudas (en Estados Unidos, a menudo asociadas con el KKK, que las copió).

Una Semana Santa en familia

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Lo que da profundidad a esta tradición no es solo su belleza, sino su continuidad. Los mismos gestos se repiten año tras año, no por costumbre, sino por fidelidad. Las familias regresan. Los niños observan y luego participan. Lo que comienza como algo externo se convierte poco a poco en algo interior.

El propio Banderas ha reflexionado sobre esta silenciosa transmisión entre generaciones. En declaraciones a la televisión española, señaló que "los chicos que están aquí ahora son los hijos, incluso los nietos, de los que estuvieron aquí antes". Y hay algo profundamente reconfortante en esa imagen. La fe, no como un concepto que hay que explicar, sino como algo que pasa, casi sin que se note, de una vida a otra.

También ha descrito la Semana Santa en términos más personales, reflexionando en una cobertura anterior de La Vanguardia que podría traducirse aproximadamente así: "La Semana Santa es una metáfora de la vida… hay momentos de dolor y momentos de gracia". No es una afirmación dramática, sino veraz. La vida rara vez separa ambos.

Lo que se desprende de todo esto no es una gran declaración de fe, sino algo más discreto. Una fidelidad. Un retorno. Ese tipo de fe que no siempre se proclama en voz alta, sino que se vive a través de hábitos que perduran. Quizá por eso su presencia tiene tanto impacto. No porque un actor de Hollywood se una a una procesión, sino porque vuelve a ella sin alterarla. No se mantiene al margen. Se integra en ella, plenamente.

En una cultura que a menudo fomenta la reinvención, hay algo profundamente reconfortante en ese tipo de constancia. Sugiere que la identidad no es algo que dejamos atrás a medida que la vida se expande, sino algo que llevamos con nosotros y, cuando es necesario, a lo que volvemos.

Y a veces, ese regreso se parece a caminar lentamente por calles familiares, llevando contigo no solo recuerdos, sino también significado.