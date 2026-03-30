Los últimos Papas han hecho desde el Vía Crucis en el Coliseo hasta el lavatorio de los pies, y mantienen gestos que recuerdan el corazón del cristianismo: la pasión, muerte y resurrección de Cristo

CUARESMA 2026

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