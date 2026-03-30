San Gabriel transmitió estos cuatro mensajes en la Biblia

CUARESMA 2026
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Siempre se le asocia con mensajes importantes y se le encomendó una de las tareas más trascendentales: anunciar la venida del Mesías en el seno de María. A continuación se presenta una lista de los principales mensajes que San Gabriel transmitió en la Biblia:
1LA PRIMERA VISIÓN DE DANIEL
San Gabriel fue enviado a Daniel para ayudarle a interpretar una visión que había tenido sobre "el carnero y el macho cabrío":
"El carnero de dos cuernos que viste representa a los reyes de los medos y los persas. El macho cabrío es el rey de los griegos, y el gran cuerno de su frente es el primer rey. Los cuatro que surgieron en su lugar cuando fue destrozado son cuatro reinos que surgirán de su nación, pero sin su fuerza".
(Daniel 8, 20-22)
2LA SEGUNDA VISIÓN DE DANIEL
Daniel tuvo otra visión relacionada con "las setenta semanas de años", que fue interpretada por San Gabriel:
"Setenta semanas están decretadas
para tu pueblo y para tu ciudad santa:
Entonces cesará la transgresión y terminará el pecado,
la culpa será expiada,
Se establecerá la justicia eterna,
se ratificarán la visión y la profecía,
y será ungido el Santo de los Santos".
(Daniel 9, 24).
3LA ANUNCIACIÓN A ZACARÍAS
A continuación, San Gabriel fue enviado a Zacarías para anunciarle la concepción de su hijo, San Juan el Bautista:
"Entonces Zacarías dijo al ángel: '¿Cómo voy a saberlo? Pues soy ya anciano y mi mujer está avanzada en años'. Y el ángel le respondió: 'Yo soy Gabriel, el que está ante Dios. He sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Pero ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo'".
4LA ANUNCIACIÓN A MARÍA
Por último, pero no por ello menos importante, San Gabriel anuncia la venida del Mesías en el seno de María:
"En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María".