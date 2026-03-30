San Gabriel transmitió estos cuatro mensajes en la Biblia

San Gabriel aparece dando mensajes en varias ocasiones en la Biblia; aparece por primera vez en el Antiguo Testamento y vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento

CUARESMA 2026

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Siempre se le asocia con mensajes importantes y se le encomendó una de las tareas más trascendentales: anunciar la venida del Mesías en el seno de María. A continuación se presenta una lista de los principales mensajes que San Gabriel transmitió en la Biblia:

1 LA PRIMERA VISIÓN DE DANIEL

San Gabriel fue enviado a Daniel para ayudarle a interpretar una visión que había tenido sobre "el carnero y el macho cabrío":

"El carnero de dos cuernos que viste representa a los reyes de los medos y los persas. El macho cabrío es el rey de los griegos, y el gran cuerno de su frente es el primer rey. Los cuatro que surgieron en su lugar cuando fue destrozado son cuatro reinos que surgirán de su nación, pero sin su fuerza". (Daniel 8, 20-22)

2 LA SEGUNDA VISIÓN DE DANIEL

Daniel tuvo otra visión relacionada con "las setenta semanas de años", que fue interpretada por San Gabriel:

"Setenta semanas están decretadas

para tu pueblo y para tu ciudad santa:

Entonces cesará la transgresión y terminará el pecado,

la culpa será expiada,

Se establecerá la justicia eterna,

se ratificarán la visión y la profecía,

y será ungido el Santo de los Santos". (Daniel 9, 24).

3 LA ANUNCIACIÓN A ZACARÍAS

A continuación, San Gabriel fue enviado a Zacarías para anunciarle la concepción de su hijo, San Juan el Bautista:

"Entonces Zacarías dijo al ángel: '¿Cómo voy a saberlo? Pues soy ya anciano y mi mujer está avanzada en años'. Y el ángel le respondió: 'Yo soy Gabriel, el que está ante Dios. He sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Pero ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo'". (Lucas 1, 18-20)

4 LA ANUNCIACIÓN A MARÍA

Por último, pero no por ello menos importante, San Gabriel anuncia la venida del Mesías en el seno de María: