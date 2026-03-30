Nuevamente, Francia rompe récord de bautizos de adultos y jóvenes en Semana Santa

<em>Más de 13.000 adultos serán bautizados en Francia esta Semana Santa, según anunció la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) el 25 de marzo. El número de adolescentes bautizados también está batiendo récords, con más de 8.000 bautismos previstos</em>

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"¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando?" En Lourdes, el arzobispo Olivier de Germay de Lyon, coordinador del catecumenado de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), no intenta minimizar las incógnitas que aún rodean el fenómeno de las solicitudes de bautismo de adolescentes y adultos. Una vez más, Francia experimenta un aumento sustancial en el número de catecúmenos, con 21.386 bautismos de adultos y adolescentes que se celebrarán la noche de Pascua, 4 de abril, según cifras publicadas el miércoles por la CEF. El año pasado, 17.788 recibieron el primer sacramento de la vida cristiana. Y solo 4.895 en 2021, hace cinco años.

Si nos centramos únicamente en el número de bautismos de adultos, este se ha triplicado con creces en diez años, pasando de 4.124 en 2016 a 13.234 este año. Entre los adolescentes, 1.385 solicitaron el bautismo en 2017, frente a los 8.152 de este año. Sin embargo, la encuesta de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) indica que el aumento del número de adolescentes bautizados se está ralentizando, con un incremento previsto del 10% en 2026, en comparación con más del 40% en el periodo 2024-2025. Esto podría deberse a que el apoyo al catecumenado de adolescentes se está estructurando mejor en Francia y a que, gradualmente, más diócesis están publicando información al respecto.

"La enfermedad (personal o de un ser querido), la muerte (de un amigo, un familiar, los abuelos…) son pruebas que conducen a preguntas existenciales sobre la vida"

La proporción de adolescentes catecúmenos, tanto chicas como chicos, es comparable a la observada entre los adultos: aproximadamente dos tercios chicas y un tercio chicos. Solo el 1% de los bautizos de adultos corresponden a personas mayores de 65 años. La gran mayoría (82%) de los adultos que reciben el bautismo tienen entre 18 y 40 años.

Para comprender mejor las motivaciones de los adolescentes y adultos que se acercan a la Iglesia, la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) realizó a principios de año una encuesta a 1450 catecúmenos de 60 diócesis. Los resultados muestran que el 40 % de ellos "se embarcaron en el camino del bautismo tras una prueba" que les llevó a buscar sentido a la vida.

"La enfermedad (personal o la de un ser querido), la muerte (de un amigo, un familiar, los abuelos, etc.) son pruebas que conducen a preguntas existenciales sobre la vida", explica la CEF. El obispo de Germay, quien leyó las 500 cartas de personas que solicitaban el bautismo en su diócesis este año, coincide. Para el arzobispo de Lyon, estas cartas dan testimonio de "la experiencia de una carencia" y un "vacío interior".

Una poderosa experiencia espiritual

Virginie, de 34 años, creció en una familia católica de origen español. Sin embargo, con el paso de los años, su familia se fue alejando de la Iglesia: "Siempre me criaron con la Biblia, con Dios, pero no oía hablar mucho de Jesús". Todo cambió en 2025. "De repente, no paraba de oír hablar de Jesús, en YouTube, en la televisión, en todas partes".

La serie The Chosen fue un punto de inflexión. Entonces decidió ir a la iglesia de su ciudad natal: "Fui a Misa por primera vez, inspirada por todos esos encuentros, reales o virtuales, con Cristo". En Pascua, fue bautizada en Salon-de-Provence.

Casi un tercio de los encuestados también declaró haber tenido una experiencia espiritual profunda (32%) que los impulsó a solicitar el bautismo. Este es el caso de Johann Cabeceira, un joven que se encontraba en Lourdes para la presentación de las cifras de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF).

Residente en Tarbes, creció en una familia musulmana no practicante. Este hombre, que describe su vida como marcada por un pasado difícil, se identificó como ateo en su adolescencia. "Tuve una experiencia muy intensa que me hizo consciente de la presencia de Dios en mi vida", explica el joven, quien será bautizado en la Catedral de Tarbes durante la Pascua.

El poder del testimonio

El estudio de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) también revela que casi uno de cada cinco catecúmenos se sintió conmovido por el testimonio cristiano de alguien de su entorno. En cuanto a la influencia de las redes sociales, "sigue siendo bastante modesta", explica el estudio, ya que solo el 11 % de los encuestados afirmó haber solicitado el bautismo tras seguir a personas influyentes. "Para ellos, abrazar la fe no se trata principalmente de adoptar valores", añade el obispo de Germay, quien subraya "la poderosa experiencia espiritual que los encamina hacia la fe".

Este reciente aumento en el número de catecúmenos está recibiendo considerable atención por parte de la Iglesia en Francia. A principios de año, las ocho diócesis de Île-de-France y la Diócesis de las Fuerzas Armadas iniciaron la fase de consulta de un consejo provincial sobre este tema. Pero otras iglesias alrededor del mundo también están observando de cerca la situación en Francia.

Catherine Lemoine, delegada nacional para el ministerio de adolescentes, reveló que el Arzobispo de Melbourne, Australia, viajó a Francia para comprender el fenómeno francés y aprender sobre las respuestas adecuadas. "La Conferencia Episcopal Alemana nos visitará pronto" con este propósito, añadió.