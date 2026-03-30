El arzobispo Pizzaballa sobre las celebraciones de Pascua en Tierra Santa

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el 30 de marzo que el Patriarca Latino de Jerusalén recuperaría el acceso inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro, después de que la policía israelí le impidiera el día anterior entrar para celebrar la misa del Domingo de Ramos. Esta información fue confirmada posteriormente por el Patriarcado Latino de Jerusalén, que hizo un llamamiento para garantizar que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos en los días previos a la Pascua

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el lunes 30 de marzo que el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, recuperaría el acceso inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro, después de que la policía israelí le impidiera el día anterior entrar para celebrar la misa del Domingo de Ramos, lo que provocó reacciones de indignación en el extranjero.

"He dado instrucciones a las autoridades pertinentes para que concedan al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén", escribió el primer ministro israelí. Afirmó que, por motivos de seguridad, Israel ha pedido a los fieles cristianos, judíos y musulmanes que se "abstengan temporalmente" de visitar los lugares sagrados de la Ciudad Vieja, y añadió que "los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén han sido recientemente blanco de "misiles balísticos" procedentes de Irán.

El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa declararon en un comunicado de prensa emitido el lunes por la mañana que "los asuntos relacionados con las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua en la Iglesia del Santo Sepulcro se han abordado y resuelto en colaboración con las autoridades competentes".

"De común acuerdo con la policía israelí, se ha garantizado el acceso a los representantes de las Iglesias para permitir la celebración de liturgias y ceremonias y preservar las antiguas tradiciones pascuales en la Iglesia del Santo Sepulcro", reza el comunicado. Las restricciones a las grandes concentraciones por motivos de seguridad siguen vigentes. Por lo tanto, "las Iglesias garantizarán la transmisión en directo de las liturgias y oraciones a los fieles en Tierra Santa y en todo el mundo".

El Patriarcado Latino también subraya que "la fe religiosa constituye un valor humano supremo, compartido por todas las religiones, judíos, cristianos, musulmanes, drusos y otros", y hace un llamamiento a encontrar soluciones que promuevan la libertad de culto a pesar de las circunstancias.

Un hecho sin precedentes "en siglos"

"Por primera vez en siglos, a los líderes de la Iglesia se les impidió celebrar la misa", lamentaba un comunicado conjunto emitido el domingo 29 de marzo por el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa. El cardenal Pierbattista Pizzaballa y el Custodio Francesco Ielpo, superior de los franciscanos de Tierra Santa, "fueron detenidos en el camino y obligados a regresar", añadía el comunicado, calificando el acto de "grave precedente" que demuestra "una falta de consideración hacia los sentimientos de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén".

Al inicio de la ofensiva lanzada junto con Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que se celebran en sinagogas, iglesias y mezquitas, en particular en Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, durante el mes sagrado del Ramadán, y limitaron las reuniones públicas a unas 50 personas.

La policía justificó su decisión citando la disposición de la Ciudad Vieja y los lugares sagrados, "una zona compleja" que dificulta el acceso rápido de los servicios de emergencia en caso de ataque, lo que "supone un riesgo real para la vida humana".

A mediados de marzo, cayeron restos de misiles e interceptores en la Ciudad Vieja, especialmente cerca de la Mezquita de Al-Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro, tras los ataques iraníes. "No hubo ninguna intención maliciosa, solo la preocupación por garantizar la seguridad del cardenal", escribió la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu el X.

"Sin embargo, dado que la Semana Santa está comenzando para los cristianos de todo el mundo, las fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para permitir que los líderes religiosos oren (en la Iglesia del Santo Sepulcro) en los próximos días", añadió.

"Ofensa"

Numerosos jefes de Estado expresaron su indignación ante esta medida. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la denunció como "una ofensa no solo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que reconozca la libertad religiosa", y Roma anunció que convocaría al embajador israelí en Italia el lunes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también condenó la "decisión de la policía israelí, que se suma al preocupante aumento de las violaciones del estatus de los Lugares Santos en Jerusalén", mientras que Madrid deploró "un ataque injustificado a la libertad religiosa". Estas reacciones fueron bien recibidas por el arzobispo Pizzaballa, quien agradeció a los jefes de Estado su "rapidez al manifestar su firme postura".

El Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa, conmemora la ascensión final de Cristo a Jerusalén, donde fue recibido por una multitud jubilosa pocos días antes de su crucifixión y resurrección en la mañana de Pascua. Según estimaciones de 2023 del Patriarcado Latino de Jerusalén, los cristianos representaban más del 18% de la población de Tierra Santa (una región que incluye Jordania, además de Israel y los Territorios Palestinos) en el momento de la creación de Israel en 1948, pero ahora representan menos del 2%, en su mayoría ortodoxos.

El Patriarcado Latino había cancelado la tradicional procesión del Domingo de Ramos, que suele partir del Monte de los Olivos y dirigirse a Jerusalén, atrayendo a miles de fieles cada año. Los cristianos palestinos se congregaron entonces en el Monasterio del Santo Salvador para celebrar.