5 razones para comprar un cirio en esta Vigilia pascual

Cristo es Luz del Mundo, significado que entendemos perfectamente con el cirio que se enciende en la vigilia pascual, pero tú también puedes tener uno en casa

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Durante de la Vigilia pascual se enciende un cirio de gran tamaño que significa que Cristo es Luz del Mundo, lo cual entendemos claramente con la bendición del Fuego Nuevo.

Después de prenderlo, el presidente camina con el cirio y lo levanta tres veces mientras canta ¡Cristo, Luz del Mundo! y la asamblea responde: ¡Demos gracias a Dios!

Indican las Normas sobre la Semana Santa acerca del cirio pascual:

"Del mismo modo que los hijos de Israel durante la noche eran guiados por una columna de fuego, así los cristianos siguen a Cristo resucitado" (No. 83).

De ese mismo cirio todos encienden sus velas y, hecho esto, quedan bendecidas. Entonces, ¿es buena idea comprar un cirio para esta Vigilia pascual? Aquí te dejamos cinco buenas razones:

1 Es signo de comunión

Toda la asamblea que participa de la Vigilia pascual se une con su Señor compartiendo el mismo fuego bendito. Jesús es quien da la unidad a su Iglesia, por eso, también es un signo de comunión que todos los fieles lleven sus cirios y los enciendan de la misma fuente: Cristo, Luz del Mundo.

2 Tendrás luz bendita

Cada vela que ha tomado fuego de cirio pascual recibe la misma bendición. Recordemos que los cirios siempre han sido motivo de alegría porque desaparecen la oscuridad. Nadie se siente contento ni confiado cuando falta la luz, por eso, tener uno en momentos en que falla la energía eléctrica ayuda a recordar la presencia de Cristo.

3 Te acompañará en la oración

Es importante considerar que, si se tiene una vela bendita, será muy recomendable usarla en la oración, ya sea personal o en familia, porque la presencia de la Luz ayudará a concentrarse mejor y enfocar sus sentidos en el signo de Cristo.

4 Te recordará la Resurrección de Cristo

Agregando a todo lo anterior, la presencia de un cirio bendito encendido nos recordarán la resurrección del Señor y su victoria sobre el pecado y la muerte. Nos ayudará a traer paz para nuestras angustias, enfermedades y tribulaciones porque la certeza de la vida nueva en Cristo estará llameando frente a nosotros.

5 Te alejará de supersticiones

Una recomendación importante es recordar que el cristiano nunca debe aceptar el uso supersticioso de los sacramentales y objetos benditos. Lo mismo ocurre con las velas y los cirios. No son objetos mágicos que nos librarán de la mala suerte, sino que la oración hecha sobre ellos nos traerá la protección divina. Y ante ella, nada hay más poderoso.