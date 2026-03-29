(VIDEO) “Hosanna al Hijo de David”

En el Domingo de Ramos, esta aclamación revela quién es Jesús y qué tipo de salvación trae: no de poder, sino de entrega

CUARESMA 2026

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