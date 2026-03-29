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(VIDEO) “Hosanna al Hijo de David”

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Guillermo Arévalo - publicado el 29/03/26
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En el Domingo de Ramos, esta aclamación revela quién es Jesús y qué tipo de salvación trae: no de poder, sino de entrega

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Cada año, al inicio de la Semana Santa, la Iglesia proclama un grito lleno de alegría y esperanza: “¡Hosanna al Hijo de David!”. Esta expresión, tomada del Evangelio, resuena cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un burro. Pero, ¿qué significa realmente esta aclamación y por qué sigue teniendo fuerza?

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