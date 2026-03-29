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Domingo de Ramos: “Jesús vino a abrazar todas las cruces” declaró León XIV

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 29/03/26
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En Domingo de Ramos, con una homilía concreta, León invitó a los fieles a seguir los pasos de Jesús en su camino a la cruz y renovó su llamado a terminar la guerra

CUARESMA 2026

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"Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra", declaró el Papa León XIV en su homilía del 29 de marzo de 2026, durante la Misa del Domingo de Ramos, la primera semana de la Semana Santa. Al describir a Jesús en la Cruz como un "Rey de la Paz" a quien "nadie puede invocar para justificar la guerra", hizo un llamado a escuchar los "clamores" de las víctimas del conflicto.

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Tags:
domingo de ramospapa leon xivsemana santa
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