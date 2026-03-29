Domingo de Ramos: “Jesús vino a abrazar todas las cruces” declaró León XIV

"Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra", declaró el Papa León XIV en su homilía del 29 de marzo de 2026, durante la Misa del Domingo de Ramos, la primera semana de la Semana Santa. Al describir a Jesús en la Cruz como un "Rey de la Paz" a quien "nadie puede invocar para justificar la guerra", hizo un llamado a escuchar los "clamores" de las víctimas del conflicto.

En Domingo de Ramos, con una homilía concreta, León invitó a los fieles a seguir los pasos de Jesús en su camino a la cruz y renovó su llamado a terminar la guerra

Al día siguiente de su segundo viaje apostólico al extranjero, que lo llevó al Principado de Mónaco por un solo día, el Papa celebró la primera Misa de Domingo de Ramos de su pontificado en una soleada Plaza de San Pedro. Esta festividad da inicio a la Semana Santa, el corazón del año litúrgico para los católicos. Un año antes, al final de la Semana Santa, el día después de Pascua, el Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025.

Con motivo de esta festividad que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se distribuyeron 120.000 ramas de olivo y palmas entre los fieles que acudieron en gran número a la misa. Estos obsequios procedían de la región italiana de Umbría, de una asociación de olivicultores y del Camino Neocatecumenal. Alrededor de un centenar de fieles, entre sacerdotes, obispos y cardenales, participaron en procesión portando los palmurelli , grandes palmas trenzadas a mano. Finalmente, se exhibieron grandes ramas en el atrio de la iglesia, en recuerdo de las que la multitud ondeó a la llegada de Cristo.

En su homilía —que tradicionalmente es breve el Domingo de Ramos para compensar la larga lectura cantada de la Pasión— el papa estadounidense invitó a los fieles a seguir los pasos de Jesús en su camino a la cruz. "Contemplamos su pasión por la humanidad, su corazón quebrantado, su vida entregada como un don de amor", enfatizó.

Al llegar a Jerusalén, Cristo "se presenta como el Rey de la Paz, mientras la guerra se gesta a su alrededor", declaró León XIV. En efecto, explicó, "quiere reconciliar al mundo en el abrazo del Padre y derribar los muros que nos separan de Dios y de nuestro prójimo".

El Papa enfatizó cómo, a lo largo de su Pasión, Cristo fue "cargado con nuestros sufrimientos y traspasado por nuestros pecados". "No tomó las armas, no se defendió, no libró ninguna guerra", insistió, mostrando el "rostro bondadoso de Dios, que siempre rechaza la violencia, y en lugar de salvarse […] se dejó clavar en la cruz".

"Un Dios que rechaza la guerra"

De este modo, afirmó León XIV, Jesús vino "a abrazar todas las cruces plantadas en todas las épocas y en todos los lugares a lo largo de la historia de la humanidad". "Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la Paz. Un Dios que rechaza la guerra, a quien nadie puede invocar para justificarla, que no escucha las oraciones de quienes la libran", explicó.

Invitando a los fieles a contemplar a Cristo en la cruz, el Papa les exhortó a ver en él a todos "los crucificados de la humanidad", las "llagas de tantos hombres y mujeres hoy en día" y, sobre todo, a escuchar "el gemido de dolor de todos los oprimidos por la violencia y de todas las víctimas de la guerra". "Cristo, Rey de la Paz, clama aún desde la cruz: ¡Dios es amor! ¡Tened piedad! ¡Deponed las armas, recordad que sois hermanos!", afirmó.