(VIDEO) María Lembo, defensora de monjas en África

Reconocida en Roma, esta monja africana se ha convertido en una voz valiente contra la violencia hacia mujeres consagradas… y en un testimonio de fe

CUARESMA 2026

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Ayudo a sembrar esperanza

La María Lembo, religiosa togolesa y Doctora en Psicología, ha sido reconocida recientemente con la insignia de Caballero de la Legión de Honor en Roma. Su misión es tan delicada como necesaria: visibilizar los abusos cometidos contra monjas en África y acompañar a las víctimas.