(VIDEO) María Lembo, defensora de monjas en África

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CUARESMA 2026
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La María Lembo, religiosa togolesa y Doctora en Psicología, ha sido reconocida recientemente con la insignia de Caballero de la Legión de Honor en Roma. Su misión es tan delicada como necesaria: visibilizar los abusos cometidos contra monjas en África y acompañar a las víctimas.
Pero su labor no termina ahí: también forma parte de una nueva generación de consagradas que comunican la fe con claridad, cercanía y valentía.
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