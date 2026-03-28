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(VIDEO) María Lembo, defensora de monjas en África

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Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 28/03/26
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Reconocida en Roma, esta monja africana se ha convertido en una voz valiente contra la violencia hacia mujeres consagradas… y en un testimonio de fe

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Ayudo a sembrar esperanza

La María Lembo, religiosa togolesa y Doctora en Psicología, ha sido reconocida recientemente con la insignia de Caballero de la Legión de Honor en Roma. Su misión es tan delicada como necesaria: visibilizar los abusos cometidos contra monjas en África y acompañar a las víctimas.

Pero su labor no termina ahí: también forma parte de una nueva generación de consagradas que comunican la fe con claridad, cercanía y valentía.

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