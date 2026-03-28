¿Mónaco, el último Estado provida de Europa?

A diferencia de muchos países europeos, Mónaco mantiene una postura firme en cuestiones bioéticas. Aborto, fin de la vida, reproducción asistida… el principado defiende un modelo propio, arraigado en su historia, sus instituciones y su religión oficial, el catolicismo

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En muchos aspectos, Mónaco es una curiosidad a nivel internacional. Su tamaño, su riqueza o incluso su familia principesca lo convierten en un Estado que siempre ha sido objeto de escrutinio. Sin embargo, hay un tema en el que el Peñón destaca especialmente, pero que a menudo se pasa por alto: su postura bioética.

De hecho, el principado parece ajeno al cambio social que se observa en sus vecinos europeos, especialmente en su gran vecino francés. Esta particularidad se explica principalmente por la fidelidad a su religión de Estado, el catolicismo. El ejemplo más reciente: la clara negativa a legislar sobre el aborto en 2025.

El año pasado, sin embargo, muchos creyeron que el principado iba a perder esta particularidad provida. Una propuesta de ley destinada a legalizar el aborto sacudió a la sociedad monegasca. Desde 2019, el aborto está despenalizado, y las mujeres que recurren a esta práctica ya no se enfrentan a penas de prisión ni a multas. Por el contrario, los médicos o parteras que practiquen un aborto en territorio monegasco siguen estando sujetos a una pena de entre 5 y 10 años de prisión, acompañada de la inhabilitación absoluta para ejercer.

No se legalizará el aborto

Shutterstock I New Africa

No obstante, algunos representantes electos monegascos deseaban dar un paso más y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el pequeño Estado. Una iniciativa a la que el príncipe Alberto puso fin. A pesar de una amplia votación a favor de esta ley, el monarca monegasco puso fin, el pasado 25 de noviembre, a este proceso legislativo. Según él, esta ley no respetaba el artículo 9 de la Constitución, según el cual "la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado".

Unas semanas antes de esta decisión, el arzobispo de Mónaco, monseñor Marie-Dominique David, ya había señalado la incompatibilidad de esta ley con la Constitución monegasca. Peor aún, al legislar sobre este tema, el pequeño país corría el riesgo de perder su alma: "Tengamos cuidado", advertía. "Si bien no todo el ADN del Principado reside en el catolicismo, sin el catolicismo, el Principado ya no posee todo su ADN". Mónaco es, en efecto, una monarquía constitucional de derecho divino, lo cual es un caso poco común.

Solo cuatro países del mundo conservan aún hoy el catolicismo como religión de Estado. Esta particularidad no implica una mezcla entre los poderes espiritual y temporal, asegura el padre Christian Venard, sacerdote de la diócesis de Mónaco: "Existe una influencia evidente del catolicismo; sin embargo, ¡el príncipe no acude al arzobispo para preguntarle cómo gobernar!"

No obstante, el sacerdote reivindica la influencia que puede tener tal particularidad en una sociedad: "Si se puede entender que en Francia la laicidad impregna el derecho, se debería entender que aquí, en Mónaco, el catolicismo, que es la religión de Estado, impregna de la misma manera nuestras leyes".

La garantía del acceso a los cuidados paliativos

En este pequeño país, el papel central de la religión no impide el desarrollo de corrientes de pensamiento muy liberales en temas sociales. "Mónaco no es una isla aislada del mundo", matiza el padre Christian Venard, sacerdote de la diócesis de Mónaco. "La sociedad monegasca también está impregnada de ciertas ideologías, en particular el wokismo". Así, se llevan a cabo ofensivas mediáticas periódicas, a las que el principado se ha resistido hasta ahora.

Aunque sea el tema que más atención mediática recibe, el aborto no es el único en el que Mónaco destaca en materia de bioética. Hasta ahora, el país se ha mantenido hermético ante los intentos de hacer accesible la reproducción asistida a las parejas del mismo sexo y recientemente ha revisado su legislación sobre el final de la vida con cierta serenidad.

En 2025, el Peñón se dotó de una ley que garantiza el acceso a los cuidados paliativos y se protege contra cualquier obstinación terapéutica. Así, se decidió no emprender un camino que condujera a la eutanasia o al suicidio asistido. "Mónaco ha sabido dotarse, sin muchas vicisitudes, de una ley sobre el final de la vida que respeta las posiciones de la Iglesia católica", se felicita el padre Christian Venard.

"Y esto sin que la arquidiócesis haya tenido realmente que luchar… Cuando esta ley se presentó ante el Consejo Nacional de Mónaco, se nos escuchó, pudimos participar en la reflexión y aportar argumentos. Pudimos debatir y llegar a un texto apreciado por todos, ¡que se puede calificar de ejemplar!".