En el estadio Louis-II, Mónaco se encontró con el Papa

Los más de 15 000 participantes en la misa celebrada con el papa León XIV en el estadio Louis-II reflejaron la dimensión internacional de Mónaco, donde conviven habitantes de más de 150 nacionalidades. En las gradas del estadio se respiraba un ambiente a la vez de "ciudad global" y de "pueblo"

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Bajo el sol radiante de este día primaveral, los aplausos resuenan con la llegada de la "familia". Aquí, este término se refiere espontáneamente a la familia principesca. El príncipe Alberto II, sus hermanas, su esposa, sus hijos, sus sobrinos y sobrinas están, como es natural, presentes en esta misa histórica, que sitúa a Mónaco en el centro de la atención internacional. En las gradas también reina un ambiente familiar, en el que se mezclan todos los estratos sociales. "En nuestras parroquias, los más ricos y los más pobres se dan la paz de Cristo, no hay separación ni compartimentación entre las categorías sociales", confiaba el arzobispo de Mónaco al acercarse el viaje. El mismo espíritu se respira en el estadio.

Rêve, una joven de origen gabonés, reparte Evangelios de Lucas entre los fieles reunidos en el estadio, en el marco de una iniciativa de evangelización organizada por la diócesis de Mónaco. "Me cuesta hablar de mi fe, no logro expresarme bien, pero este simple gesto de difundir el Evangelio es algo grandioso para mí. Abre los corazones, es la fe la que actúa a través de este gesto", confiesa.

Un motivo de orgullo

Alexandre, de nacionalidad italiana, vino con su mamá, Vincente. Ambos son profesionales de la salud, quienes también ven en su trabajo de atención médica una forma de poner en práctica su fe. El joven valora esta visita del Papa como "una ocasión extraordinaria, especialmente para nosotros que somos italianos. Y veo más gente aquí en el estadio hoy que en los partidos de fútbol a los que suelo asistir; ¡es una alegría increíble la que nos brinda el Papa hoy!", insiste.

Vincente y Alexandre esperan a León XIV en el estadio Louis-II de Mónaco para la misa de clausura Cyprien Viet

"Estamos muy orgullosos de darle la bienvenida, ¡es maravilloso, es mágico!", dice emocionada su madre. "Y eso nos anima a mantener la identidad católica de nuestro país, lo cual es muy importante para mí. Por el futuro, por nuestros hijos, hay que preservar este orgullo de pertenecer a esta religión", explica.

Kamyar, un empresario germano-iraní que vino con su hijo Osiris, no es católico, pero ve en la visita del Papa "algo extraordinario para nuestro país". Su familia lleva 52 años establecida en Mónaco, por lo que está plenamente integrado en la vida del Principado. Ha venido con la niñera de su hijo, Marie, de origen malgache, y que es profundamente católica. "Aquí todo el mundo se mezcla, y es normal, ¡todos hemos venido por el Papa!", explica la joven con gratitud.

Marie, Osiris y Kamyar esperan a León XIV en el estadio Louis-II de Mónaco para la misa de clausura Cyprien Viet

La hermana Marie-Elisabeth es una religiosa surcoreana de la congregación de las dominicas de la Sagrada Familia, procedente de Saint-Paul de Vence, en la diócesis de Niza. Fue invitada a participar en la procesión de las ofrendas porque es originaria de Seúl, ciudad que acogerá las próximas JMJ, un evento apoyado por el Principado. Pero la religiosa confiesa con picardía otra explicación de su presencia en la liturgia. "¡Me eligieron simplemente porque soy la más guapa y la más alta!", declara, provocando una carcajada llena de ternura entre sus hermanas. Signo de las paradojas y los movimientos de la misión.

Cyprien Viet

Mañana, al igual que todos sus correligionarios del resto del mundo, los católicos de Mónaco celebrarán la misa de Ramos y darán inicio a la Semana Santa. De este modo, deberán seguir a Cristo "por el camino de la pasión de la cruz", recordó monseñor David. Pero este año lo harán con el corazón lleno de recuerdos de ese día histórico en el que todo el pueblo del Principado se reunió en torno al Papa, en una fe común que rompió todas las barreras sociales.

Si San Pablo hubiera observado la escena, habría podido constatar que ya no había ni multimillonarios ni empleados domésticos, sino un pueblo unido en Jesucristo.

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