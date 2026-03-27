(VIDEO) Señales de que la conversión está dando frutos

Ayudo a sembrar esperanza
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
CUARESMA 2026
Este contenido es gratuito, como todos nuestros artículos.
Apóyanos con un donativo y permítenos seguir llegando a millones de lectores.
La Cuaresma no termina en el sacrificio, sino en frutos de vida nueva. La pregunta no es cuánto renunciamos, sino qué ha cambiado dentro de nosotros. La conversión auténtica deja huellas visibles: nuevas actitudes, nueva mirada, nueva libertad interior.