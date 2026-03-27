San Román, un legionario romano convertido al cristianismo, carcelero y posteriormente compañero de San Lorenzo en el martirio es muy venerado en Mónaco

CUARESMA 2026

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Mónaco rinde fiel homenaje a los mártires de los primeros siglos del cristianismo, y no cabe duda de que León XIV hará lo propio durante su viaje apostólico al Principado el próximo 28 de marzo. Ahí, dos santos son sumamente venerados: Santa Devota y san Román, compañero de martirio de san Lorenzo.

Santa Devota, virgen y mártir corsa del siglo III, es la patrona de Mónaco desde el siglo XVII. Su culto se remonta a la Edad Media, ya que la tradición afirma que el cuerpo de Santa Devota fue traído milagrosamente por el mar hasta el Peñón.

Cada año, el 26 de enero —víspera de su festividad—, el príncipe y la princesa de Mónaco repiten el rito más espectacular de esta tradición: el incendio, al caer la noche, de una barca en memoria de la frágil embarcación que, según se dice, encalló hacia el año 304 en la costa de Mónaco, albergando el cuerpo de la joven santa martirizada.

San Román, compañero de San Lorenzo de Roma

Pero Mónaco también vibra con gran fervor en verano, el 9 de agosto, durante las fiestas dedicadas a San Román, segundo patrón del Principado. San Román, también conocido como San Román el Carcelero, es asimismo un mártir, compañero de San Lorenzo de Roma.

Legionario romano, se convirtió al cristianismo mientras presenciaba el martirio de San Lorenzo. Murió decapitado el 9 de agosto de 258 en Roma. Se le ha dedicado un altar en la nave este de la catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco.

Cada año, el Comité de Fiestas de San Román y el Ayuntamiento organizan, el 9 de agosto, unas festividades cuyo punto álgido es la misa en lengua monegasca en la catedral.